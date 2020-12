Stigende smittetal har igen fået danskerne til at holde mere afstand og se færre mennesker, viser studie.

De coronatrætte danskere er blevet opmærksomme på smitterisikoen igen.

Det skriver Michael Bang Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, på Twitter.

Han leder en omfattende analyse af danskernes adfærd under coronakrisen.

- Sidste uges tiltag og smitte har været et "wake up call", der har vækket de coronatrætte danskere, skriver han.

- Opmærksomheden på afstand øges, kontakter reduceret, bekymringen stiger og tiltroen til anbefalinger ligeså.

Meldingen kommer, efter at det i en risikovurdering i sidste uge lød, at der var registreret "begyndende resignation blandt borgerne". Det skrev TV2.

For første gang under pandemien var danskernes opmærksomhed på smitteforebyggende adfærd ikke fulgt med de stigende smittetal, lød det.

På pressemødet torsdag, hvor regeringen annoncerede udbredelse af den delvise nedlukning til 69 kommuner, advarede sundhedsminister Magnus Heunicke ligeledes mod "coronatrætheden".

Men tirsdag skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter, at data viser, at den delvise nedlukning af store dele af landet i sidste uge nu har haft en effekt.

- Data for rejseaktivitet viser klare tegn på nedgang i samfundsaktiviteten efter den delvise nedlukning i sidste uge, skriver han.

Han henviser til, at DSB allerede dagen efter at restriktionerne trådte i kraft, meddelte at cirka 65 procent af passagerne blev hjemme.

Det oplyste DSB i en pressemeddelelse fra Transport- og Boligministeriet.

Men på trods af den faldende aktivitet i den offentlige transport er det ikke udelukket, at der kan komme nye tiltag og restriktioner, hvis der er behov for det.

- Vi følger meget tæt alle tegn på, hvad der kan vise sig at være en early warning i Danmark og er parate til yderligere handling, skriver sundhedsministeren.

/ritzau/