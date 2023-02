Lyt til artiklen

Det kan få alvorlige konsekvenser at placere de helt små foran en iPad eller telefon.

Det fremgår af et nyt studie fra Singapore, der således bekræfter en mistanke, flere forældre nok har haft.

I studiet har forskere fra Singapore undersøgt 437 spædbørn, da de var henholdsvis 12 og 18 måneder – og igen, når de var ni år.

Da børnene var 12 måneder, brugte de i gennemsnit to timer dagligt foran skærmen.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at deres hukommelse samt koncentrations- og tilpasningsevne er blevet svækket af skærmtiden som spæd.

Vigtige hjernefunktioner, der er med til at regulere egen adfærd og kan båvirke både skolegang, arbejde og sociale relationer.

Undersøgelsen viser også, at børnene viste ændringer i hjerneaktiviteten allerede som toårige – jo mere skærmtid, jo større ændringer, fremgår det.

Jo mere skærmtid, jo større ændringer i hjerneaktiviteten var der på EEG-målingerne.

Det er et »meget interessant« studie, siger hjerneforsker på Købehavns Universitet Albert Gjedde til Berlingske. Han påpeger dog, at der også kan være mere end blot skærmtid, der påvirker børnehjernerne – for eksempel opdragning:

»Jeg kunne forestille mig, at de, der stikker deres børn en skærm i etårsalderen, det er nogle forældre, som måske stiller færre krav til deres børn eller måske er mindre interesserede i deres børn,« siger han til Berlingske.

Han er »chokeret« over, hvor mange timer de etårige børn brugte foran skærmen, tilføjer han.

Sundhedsstyrelsen har lavet anbefalinger for børns skærmbrug, som blandt andet går på at undgå telefon eller tablet i soveværelset i løbet af natten eller op til sovetid.