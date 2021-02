Et dansk studie viser, at børn med adhd har flere somatiske sygdomme end børn uden ifølge mediet Propatienter.

Børn med diagnosen adhd har øget risiko for også at lide af flere fysiske sygdomme. Det viser et studie ifølge branchemediet Propatienter.

Adhd er en medfødt udviklingsforstyrrelse. Den viser sig ved, at man har vanskeligt ved at koncentrere sig, hyperaktivitet og impulsivitet.

Det er den hyppigste psykiatriske diagnose hos børn og unge og vurderes at ramme to til tre procent af skolebørn ifølge Adhd-foreningen.

Studiet er foretaget blandt knap 11.400 børn med adhd, der blev født i Danmark mellem 1995 og 2002, og som blev fulgt, til de fyldte 12 år.

Gruppen er blevet sammenlignet med børn uden adhd, der var født i de samme årgange. I adhd-gruppen havde flere fysiske sygdomme.

- Det er meget overraskende for mig, at børn med adhd er associeret med ikke bare én, men så mange forskelligartede sygdomskategorier, siger Christina Mohr Jensen, lektor i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet, til mediet.

Ifølge studiet er det de samme sygdomme, der forekommer hyppigst blandt børn med og uden adhd. De forekommer dog hyppigere hos børn med adhd.

De sygdomme, som var mest overhyppigt blandt adhd-børn, var neurologiske lidelser som overvægt og sygdomme relateret til øjne og ører.

Det er ifølge Christina Mohr Jensen svært at forestille sig, at adhd leder til for eksempel skelen, som der flere af de ramte ellers har.

- I stedet rejser det spørgsmålet om, hvorvidt nogle typer eller kombinationer af sygdomme kan påvirke faktorer, der spiller ind i udviklingen af adhd, siger hun til Propatienter.

Studiet er ifølge mediet det første, som giver et samlet overblik over sammenhængen mellem børn med adhd og fysiske sygdomme på baggrund af data fra en hel befolkning.

Tidligere har man i studier primært kigget på sammenhængen mellem adhd og enkelte sygdomme.

Ifølge Adhd-foreningen har op mod 85 procent af voksne med adhd også en anden psykisk lidelse. De har i gennemsnit 2,5 psykiske diagnoser.

Op mod halvdelen af de voksne med adhd har for eksempel angst.

/ritzau/