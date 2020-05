Der er stadig meget, som forskningen endnu ikke har kortlagt, når det kommer til dyssocial personlighedsstruktur (psykopati).



Dyssocial personlighedsstruktur kobles generelt til en større risiko for voldelig adfærd, men nu antyder et nyt studie, at visse typer af psykopater, såkaldte ’succesrige’ psykopater, har en udpræget evne til at lære at tøjle psykopatiske træk som at være antisociale, og de derfor sjældent kommer i karambolage med lovens lange arm.

Det skriver Virginia Commonwealth University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Studiet bliver udgivet i den kommende udgave af tidsskriftet Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. Forskerne har undersøgt, hvilke mekanismer der er med til at gøre en person med psykopatiske træk succesrig frem for kriminel.

Når forskerne beskriver visse psykopatiske individer som henholdsvis 'succesrige' og 'ikke succesrige' i studiet, så henvises der til livsforløb eller resultater.

En 'succesrig' psykopat kan for eksempel være en administrerende direktør eller advokat med mange psykopatiske træk, mens en såkaldt 'ikke succesrig' psykopat måske har de samme træk, men er blevet taget i at bryde loven.

»Psykopatiske individer er meget tilbøjelige til at engagere sig i antisocial opførsel, men hvad vores fund antyder, er, at nogle faktisk er bedre i stand til at hæmme disse impulser end andre,« forklarer hovedforfatter Emily Lasko fra Institut for Psykologi ved Virginia Commonwealth University i pressemeddelelsen.

Forskerne har indsamlet data fra omkring 1.354 alvorlige unge lovovertrædere, der blev dømt i Arizona og Pennsylvania, og resultaterne antyder, at personer med dyssocial personlighedsstruktur, men som i højere grad er i stand til at undertrykke træk som eksempelvis at være antisociale, har en tendens til at blive mere succesrige, forklarer forskerne ifølge pressemeddelelsen.

»Den kompenserende model antyder, at folk, der i højere grad besidder visse psykopatiske træk, såsom storhed og manipulation, er i stand til at kompensere for - og overvinde til en vis grad - deres antisociale impulse træk, blandt andet fordi de er mere samvittighedsfulde. Det kan være med til at styre deres impulskontrol,« forklarer Emily Lasko i pressemeddelelsen.

Og selv om forskerne endnu ikke præcist kan fastslå, hvad der driver en samvittighedsfuld impulskontrol, så mener de, at der er basis for at arbejde med nye måder at anskue dyssocial personlighedsstruktur på.

»Vores fund understøtter en ny model for psykopati, som, vi foreslår, er i modstrid med de andre eksisterende modeller for psykopati. Den fokuserer mere på styrker eller ’overskud' forbundet med psykopati, snarere end bare 'underskud', som tidligere modeller arbejder med,« lyder det fra Lasko.

Hun uddyber i pressemeddelelsen, at dyssocial personlighedsstruktur kan indtage mange forskellige former, hvilket forskningen bør bygge videre på.



Studiet publiceres i næste udgave af tidsskriftet Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, men det ligger allerede tilgængeligt.

Bragt i samarbejde med Videnskab.dk.