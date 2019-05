Flere sociologi-studerende fra Københavns Universitet er utilfredse med, at de 'bliver tvunget til at krænke minoritetsgrupper' i et obligatorisk fag.

I faget ‘Critical Reading and Re-analysis’ bliver de blandt andet tvunget til at klæde sig ud som en sort person fra Harlem iført bandana og lignende, mens de også bliver tvunget til at benytte ordet 'nigger'.

Det skriver Uniavisen, der har talt med tre sociologi-studerende ved navn Maria Tilsted Mumba, Maja Saabye og Franciska Dis Brodersen, som alle har haft det omtalte fag i foråret 2019.

Ifølge avisen består faget af såkaldte 're-enactments', hvor en gruppe studererende skal gengive uddrag fra bogen 'In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio', der handler om livet blandt fattige familier i 1990’ernes East Harlem, New York.

Disse re-enactsments skal medvirke til, at de studerende får en forståelse for minoritetsgruppen i den fattige amerikanske bydel, og det kræver blandt andet, at de altså benytter ordet 'nigger', og at de klæder sig ud i hættetrøjer og kasketter.

De tre studerende er dog bestemt ikke tilfreds med metoden, som de kalder krænkende.

»Lad os sige, at vi skulle prøve at forstå jøderne under nazismen. At bruge de ord, der blev sagt om dem, eller klæde mig, som de blev klædt – det synes jeg ikke er at forstå dem. Jeg synes, det er at gøre grin med folk, hvis jeg bilder mig selv ind, at nu forstår jeg, hvordan du har det, fordi nogen skal spille, at de gør noget mod mig, som du har oplevet,« siger Maria Tilsted Mumba til Uniavisen.

Franciska Dis Brodersen fortæller, at hun efter at have nægtet at bruge ordet 'nigger' fik at vide, at hun kunne skifte gruppe, så hun kunne lave en anden scene, hvor hun ikke selv skulle sige ordet.

Et af de studerendes kritikpunkter lyder også, at de såkaldte re-inactments blev filmet og lagt på YouTube. Det gjorde de studerende bange for, at videoerne i fremtiden pludselig ville dukke op og blive brugt imod dem ude af kontekst. Den kritik har nu gjort, at videoerne ikke bliver lagt på YouTube, men blot delt blandt de studerende.

Charlotte Baarts, der er fagligt ansvarlig for kurset og har været til stede ved forelæsninger, hvor kritikken af kurset er blevet taget op, afviser kritikken over for Uniavisen.

Hun fortæller, at det ikke er svært for de studerende at få indflydelse på deres optræden og de ord, de vil sige.

»Siger de det ord (nigger, red.) i re-enactments, kommer det jo ikke fra de studerende selv, men fra en gruppe mennesker, hvor det ord faktisk bliver brugt mod andre,« siger hun til avisen og fortsætter:

»Vores studerende er jo så privilegerede​, at de bare kan udskifte det og sige ‘det vil vi ikke sige’. Men de her grupper af personer (fra bogen In Search of Respect, red.) har ikke det privilegium. Hvis vi gerne vil lave en verden, hvor folk bliver mødt med respekt, er vi også nødt til at forholde os til brugen af det ord. Hvis vi så ikke selv kan tage det og diskutere det i en læringsmæssig sammenhæng for at tale om det, bliver det vanskeligt.«

Charlotte Baarts fortæller endvidere, at hun indtil nu har læst 65 skriftlige evalueringer fra de studerende, der har gennemført re-enactments i 2019, og at de overvejende er positive, idet de studerende angiver, at læringsudbyttet er stort, samtidig med at de selv bliver udfordret, og at ganske få studerende angiver udfordringer ved at bruge forskellige termer i kursusmaterialet.

Hun påpeger, at kun to studerende i de 65 evalueringer nævner, at det har været 'udfordrende' at bruge ordet 'nigger'.

B.T. har fredag aften forsøgt at få en uddybende kommentar fra de tre studerende, men har ikke været muligt. Det har heller ikke været muligt at komme i kontakt med Charlotte Baarts.