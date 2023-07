Det kan være meget dyrt at være studerende og bo i København.

Med en månedlig SU-indkomst på cirka 6.000 kroner og en lyst til at leve ungdomslivet har flere studerende derfor fundet på et smart alternativ til at få flere penge mellem hænderne:

Hver gang muligheden opstår, udlejer de deres hjem på boligudlejningssiden Airbnb – og det kan betale sig.

»Når jeg har udlejet min lejlighed i to nætter, har jeg allerede fået dækket mine boligomkostninger, som dog ikke er særlig høje,« siger 27-årige Phillip Peter Samsø, der til daglig studerer europæisk business på Copenhagen Business School.

Phillip Peter Samsø får betalt huslejen, når han lejer sit hjem ud på Airbnb. Foto: Phillip Peter Samsø Vis mere Phillip Peter Samsø får betalt huslejen, når han lejer sit hjem ud på Airbnb. Foto: Phillip Peter Samsø

Han har siden sidste år sat sin andelslejlighed ved Nørreport i det indre København til rådighed på Airbnb, når han ikke selv har været hjemme.

»Når jeg har været hjemme hos min kæreste eller på ferie, lejer jeg den ud,« siger han.

Prisen for én nat i Phillip Peter Samsøs lejlighed lyder på 1.150 kroner. For pengene får man en central placering i hovedstaden, to værelser, rene håndklæder og nyskiftet sengetøj.

Til sammenligning koster en overnatning på et firestjernet hotel i København i omegnen af 1.500 kroner.

Udsigten fra det soveværelse, man kan overnatte i, hvis man lejer Phillip Peter Samsøs hjem. Foto: Phillip Peter Samsø Vis mere Udsigten fra det soveværelse, man kan overnatte i, hvis man lejer Phillip Peter Samsøs hjem. Foto: Phillip Peter Samsø

»Det er dejligt at få de ekstra penge. Det er et helt vanvittigt tilskud, og jeg har kun haft positive oplevelser med dem, der har lejet den,« siger Phillip Peter Samsø.

Lidt længere væk fra det indre København bor 24-årige Julie Broegaard på Amager.

Hun er i gang med at uddanne sig til kiropraktor, og derfor er hendes månedlige rådighedsbeløb også skrabet.

Hun lejer – ligesom Phillip Peter Samsø – sin ejerlejlighed ud på Airbnb, når hun er væk hjemmefra.

Julie Broegaard flyttede i en periode hjem til sine forældre de dage, hun lejede sit hjem ud på Airbnb. Foto: Julie Broegaard Vis mere Julie Broegaard flyttede i en periode hjem til sine forældre de dage, hun lejede sit hjem ud på Airbnb. Foto: Julie Broegaard

»Jeg gør det for at tjene ekstra penge til ferier, restaurantbesøg, opsparing og til at gå i byen med mine veninder,« siger Julie Broegaard, der lejer sin lejlighed ud på andet år.

»Den måned, jeg tjente mest, fik jeg 18.000 kroner udbetalt.«

Det koster da også en smule mere for en nat i Julie Broegaards hjem end hos Phillip Peter Samsø.

»Jeg tager 1.300 kroner for en nat på hverdage og 1.500 kroner i weekenden,« siger hun.

Julie Broegaard lader alle sine ting stå i lejligheden, når fremmede flytter ind. Foto: Matilde Svare Vis mere Julie Broegaard lader alle sine ting stå i lejligheden, når fremmede flytter ind. Foto: Matilde Svare

Udlejer ikke til hvem som helst

Når du udlejer gennem platforme som Airbnb, er de første 31.200 kroner af lejeindtægten skattefri, og du bestemmer selv prisen for en nat.

Phillip Peter Samsø har for længst indkasseret det skattefrie beløb, og Julie Broegaard forventer, at det samme sker for hende, inden året omme.

Det er på trods af, de ikke lader hvem som helst leje deres bolig.

Kunne du også finde på at leje dit hjem ud på Airbnb?

»Jeg tjekker altid dem, der ønsker at leje mit hjem. Jeg udlejer den helst til forretningspersoner eller par. Hvis deres profil på Airbnb derimod indbyder til fest eller natteliv, bliver de afvist,« siger Phillip Peter Samsø.

Den indstilling deler Julie Broegaard, der helst lejer sit hjem ud til par.

»Og så tjekker jeg altid deres profiler inden. På et tidspunkt fik jeg en booking fra tre fyre, der skulle på drengetur til København, og de fik bestemt ikke lov til at leje den,« siger hun.