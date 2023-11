En lang række studerende ser ud til at miste store pengebeløb, de har investeret i deres uddannelse.

De studerende på DAC-uddannelsen fik nemlig torsdag besked på, at deres uddannelse ville blive lukket, da virksomheden bag uddannelsen er gået konkurs.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

DAC-uddannelsen, der hører til på Frederiksberg, er en privat drevet uddannelse til misbrugskonsulent.

23-årige Marcus Mossalski har indtil den pludselige lukning studeret på uddannelsen. Han fortæller til B.T., at han er chokeret over lukningen.

Ifølge Marcus Mossalski vidste ingen på uddannelsen noget om planerne, indtil det pludselig blev meldt ud torsdag aften.

»Folk havde undervisning tirsdag, uden at det blev nævnt. Vi har ikke haft nogen jordisk chance for at vide det,« siger han.

Det er ikke småbeløb, som de studerende på den private DAC-uddannelse har ude og svømme.

I alt koster den 18 måneders lange uddannelse 130.000 kroner, som de studerende har betalt af egen lomme, da uddannelsen er privat drevet. Penge, som altså formentlig er tabt.

»Det er bizart. Udover at betale pengene rykkede jeg pælene op og flyttede fra Jylland til København på grund af uddannelsen. Jeg har brugt næsten 18 måneder på det. Det har været et godt forløb, men spørgsmålet er, om det hele er spildt nu,« fortæller Marcus Mossalski, der manglede under tre måneder, før han havde færdiggjort uddannelsen.

Sidste del af DAC-uddannelsen er et praktikforløb. Marcus Mossalski er tidligere ludoman, og arbejder med ludomanibehandling i sit praktikforløb på et misbrugscenter.

Han fortæller, at han vil forsøge at lave en aftale med sit praktiksted, så han kan fortsætte på misbrugscenteret og forhåbentlig finde en måde, hvorpå han kan blive færdiguddannet misbrugskonsulent.

Han regner han med at møde op på sit praktiksted mandag – også selvom hans uddannelse ikke længere eksisterer, og han ikke længere får SU.

»Jeg har jo nogle opgaver og et ansvar der. Jeg skal lede en gruppeterapi for ti unge drenge på tirsdag, så jeg kommer jo til at dukke op,« siger Marcus Mossalski.

Han oplyser, at han har inviteret de omkring 40 studerende på uddannelsen til et møde søndag, hvor de vil forsøge at finde frem til en løsning på situationen.