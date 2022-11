Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke altid let at være Konservativ på statskundskabsuddannelsen på Københavns Universitet.

I hvert fald ikke når der bliver afholdt valg til blandt andet universitets hovedbestyrelse.

Det siger Karoline Haarder, statskundskabsstuderende og næstformand i Konservative Studerende.

»Hvert år bliver vores valgplakater revet ned. Det særlige ved i år er, at der kun gik tre timer, før de første lå krøllede sammen på jorden. Og det var bare første ryk,« siger hun.

Kandidater fra Konservative Studerendes valgplakater, de fandt på gulvet overstreget med tusch. Vis mere Kandidater fra Konservative Studerendes valgplakater, de fandt på gulvet overstreget med tusch.

Hun har sammen med flere andre Konservative Studerende på statskundskabsuddannelsen set sine valgplakater blive revet over, overstreget med tusch og ødelagt med både maling og politiske budskaber fra andre studerende på uddannelsen, fortæller hun.

»Det har altid fundet sted – og det har altid kun været mod de borgerlige valgplakater,« siger Karoline Haarder og fortæller samtidig, at de ikke selv har gengældt hærværket.

»Udover, at det har demokratiske konsekvenser, er det også dybt ubehageligt. Det er mennesker, man sidder i kantinen med og møder på gangene, der gør det,« siger Karoline Haarder.

Universitetsvalget på Københavns Universitet giver de studerende mulighed for at blive valgt ind i enten studienævnet, det akademiske råd eller bestyrelsen for Københavns Universitet.

Her er man blandt andet med til at stemme om, hvad der skal på pensum og får generelt indflydelse på, hvilken retning universitetet skal gå.

Karoline Haarder havde tænkt sig at genbruge sine plakater til næste år, men med politiske budskaber klistret på sine valgplakater, røg den plan i skuffen. Vis mere Karoline Haarder havde tænkt sig at genbruge sine plakater til næste år, men med politiske budskaber klistret på sine valgplakater, røg den plan i skuffen.

»Det er ikke bare symbolsk at blive valgt ind. Man kan lave reelle ændringer,« siger Karoline Haarder, der selv stiller op som kandidat til bestyrelsen.

Også formanden for Konservative Studerende på Københavns Universitet, Marlene Bolph, er frustreret over, at valgplakater år efter år er blevet ødelagt, uden universitetets ledelse ifølge hende har hjulpet de studerende.

»Konservative Studerende har været ramt af hærværk flere år i træk, og universitetet har ikke gjort noget ved det.«

»Det er et klokkeklart eksempel på, sort på hvidt, at universitetet er venstresnøret,« siger Marlene Bolph, der har studeret på uddannelsen i 3,5 år.

Den påstand kan vicedirektør på Københavns Universitet, Rie Snekkerup, ikke nikke genkendende til.

»Jeg kan ikke genkende, at der har været hærværk på den måde i flere år. Det er i hvert fald ikke kommet mig for øre. Det er første gang i år, at det er så slemt – og det er selvfølgelig ikke i orden.«

»Der skal være en ordentlig tone på Københavns Universitet, og det opfordrer vi til, men jeg ved ikke, hvor meget mere vi kan gøre i forhold til deres valgplakater,« siger Rie Snekkerup.

Både Karoline Haarder og Marlene Bolph så gerne, at universitetet fordømte hærværket, men det er ikke umiddelbart ikke planen fra København Universitets side.

Rie Snekkerup fortæller, at hun er bekendt med, at både Konservative Studerende og én anden gruppe studerende, har fået plastret politiske budskaber på deres valgplakater. Men der har ikke været henvendelser fra andre grupper end Konservative Studerende, der har været udsat for vandaliserede plakater, som Karoline Haarder og Marlene Bolph fortæller om.