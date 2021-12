‘sHELL’, står der på skiltene, som otte studerende fra Den Grønne Studenterbevægelse har placeret sig med foran Aarhus Rådhus torsdag eftermiddag.

De mener, at Aarhus Kommune investerer uforsvarligt, når kommunen investerer i Shell, som handler med fossile brændsler.

»Aarhus Kommune investerer stadig i fossile brændsler, og de gør det endda under det, de kalder 'ansvarlig investeringspolitik', så de burde have forholdt sig til området,« siger Signe Fløe Thomsen, medlem af Den Grønne Studenterbevægelse.

Hun kritiserer, at kommunen bevarer sine investeringer i Shell, når virksomheden netop har sagt, at de vil udvide deres boreplatformer, som udvinder olie.

Aarhus Kommune påpeger, at de hellere vil gå dialogbaseret til værks og forsøge at påvirke virksomhederne.

Men den køber Signe Fløe Thomsen og de andre studerende ikke.

»Det lyder jo rigtig fint, men Shells indtægter var i 2020 170,2 milliarder dollars. Hele Danmarks BNP var samme år 355,2 milliarder dollars. Shell har altså næsten halvdelen af vores BNP i indtægter,« siger Signe Fløe Thomsen og uddyber:

»Så det er naivt og uforsvarligt at tro, at Aarhus Kommune påvirker Shell i en grønnere retning. Og det er naivt at tro, at de virksomheder, som har fået os ind i klimakrisen, også skal få os ud af den,« siger Signe Fløe Thomsen.

Er det i orden, at Aarhus Kommune investerer i Shell under det, de kalder ansvarlig investeringspolitik?

Den Grønne Studenterbevægelse er i gang med at arrangere flere kampagner og demonstrationer mod Aarhus Kommunes investeringer.

»Jeg står som 20-årigt menneske - det er min fremtid, det handler om. Jeg tror slet ikke, man forstår, de konsekvenser det her har i verden. Det er utrolig vigtigt, vi begynder at forstå, at det skal stoppe. Vi skal ikke poste penge i og finansiere sådan nogle virksomheder, for så giver vi dem magt og mulighed for at fortsætte,« siger Signe Fløe Thomsen.

Aarhus Kommunes økonomidirektør, Peter Pedersen, svarer i et skriftligt svar på kritikken til B.T. Aarhus:

»Det er supervigtigt at fastholde presset på en virksomhed som Shell. Vi vurderer i kommunen, at vi bedst gør det gennem aktivt ejerskab. Vi oplever, at Shell har meget at arbejde med, men at det trods alt bevæger sig den rigtige vej, og at det er vigtigt, de har ansvarlige ejere som for eksempel os,« skriver Peter Pedersen og fortsætter:

»Vi vil meget gerne i en tættere dialog med Den Grønne Studenterbevægelse og andre om, hvordan vi bedst kan fremme det fælles mål.«

Hvad tænker I om, at Den Grønne Studenterbevægelse kalder det naivt og uforsvarligt at tro, at Aarhus Kommune kan påvirke en virksomhed som Shell?

»Det kan vi selvfølgelig ikke alene. Men vi kan yde vores lille bidrag, og sammen med andre ansvarlige ejere gør vi en forskel. Og det vil jeg meget gerne invitere til en dialog om - måske også om, hvordan vi kan skærpe vores krav,« afslutter Peter Pedersen.