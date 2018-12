Aarhus Universitet vil med satellitprogram uddanne kvalificerede medarbejdere til voksende dansk rumindustri.

Når fragtrumskibet "Dragon" tirsdag aften sendes afsted fra rumbasen Kennedy Space Center i Florida, vil det blive nøje fulgt af en gruppe aarhusianske studerende.

Med om bord er en satellit, som er designet, samlet og afprøvet af studerende fra Aarhus Universitet.

Det er den første af en række studentersatellitter, forklarer lektor Christoffer Karoff, Institut for Geoscience.

- Ambitionen er at lave et program, hvor vi uddanner rumkandidater, der har erfaringer med at sende satellitter ud i rummet, siger han.

Satellitten, der blot vejer ét kilo, er navngivet "Delphini 1" efter de to delfiner, der indgår i universitetets vartegn.

Det er planen, at den første satellit vil blive efterfulgt af flere de kommende år.

Danmark har nemlig en voksende rumindustri, som med lys og lygte søger efter kvalificerede medarbejdere.

Et eksempel er virksomheden GomSpace A/S i Aalborg, der udvikler nanosatellitter. På tre år er virksomheden vokset fra ti til over 200 medarbejdere.

- Vi ved fra blandt andet GomSpace, at de har uhyre stor brug for kvalificeret arbejdskraft, men at de har været nødt til at gå til udlandet for at finde den.

- Så hovedformålet er at levere den fremtidige arbejdskraft til GomSpace og andre virksomheder inden for den voksende rumindustri, siger Christoffer Karoff.

De studerende, der har arbejdet med satellitten, kommer fra forskellige fag.

- Det er ikke kun ingeniører, der har arbejdet med projektet, men også studerende inden for fysik, astronomi og geoscience. Så vi arbejder på tværs af faggrupper, sådan som man også gør ude i virksomhederne, siger han.

Det virker ekstra motiverende, at satellitten ikke bare strander på en hylde i et auditorium, men rent faktisk sendes i kredsløb.

- Det er sådan noget, der kan være medvirkende til, at man giver den en ekstra skalle og kommer igennem studiet, siger Christoffer Karoff.

Som led i projektet har universitetet sat en høj antenne op og opført et kontrolrum med skærme, hvorfra de studerende kan kommunikere med satellitten.

Første stop på turen bliver Den Internationale Rumstation, ISS. Først til januar vil satellitten herfra blive sendt ud i sin egen bane.

Opsendelsen tirsdag aften kan følges både på universitetet, som i dagens anledning slår dørene op, og på dets Facebook-side.

/ritzau/