Studerende på Det Humanistiske Fakultet på KU mener, at en ny aftale sikrer deres uddannelsers faglighed.

I mere end en måned har studerende på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet blokeret for en administrationsgang og dekanatet - også kendt som ledelsen - på grund af utilfredshed med fremtidige planer.

Nu ophæver de studerende blokaden, da der er blevet indgået en foreløbig samarbejdsaftale og en ny målplan for 2021-2024.

Det oplyser de studerende i en pressemeddelelse.

Ifølge dem er den 38 dage lange blokade en af de længste studenterblokader i danmarkshistorien.

- Med aftalen og målplanen underskrevet har vores blokade tjent sin pligt.

- Det betyder, at vi ophæver blokaden, så de ansatte, som desværre har været i klemme på grund af denne unødvendigt langtrukne konflikt, igen kan møde på arbejde i morgen, torsdag klokken 8, står der i pressemeddelelsen.

Aftalen og målplanen er blevet indgået onsdag efter et flere timer langt møde mellem de involverede parter.

De studerende mener, at de har fået nogle af deres væsentligste ønsker igennem, ved at fagsammenlægninger, såkaldte brede bachelorindgange og bredbåndsuddannelser, ikke indgår i den nye målplan.

- Nuværende og kommende studerende på Humaniora kan derfor se frem til, at deres uddannelsers faglighed ikke bliver nedprioriteret og ødelagt, som det ellers var varslet i den tidligere, nu skrottede målplan, skriver de studerende.

Nuværende og kommende studerende kan derudover se frem til, at ledelsen nu er juridisk bundet til at inddrage de studerende i vigtige beslutninger, som eventuelt ville komme til at påvirke alle på fakultetet, lyder det.

- De studerende skal ikke længere holdes hen, mens ledelsen træffer beslutninger hen over hovedet på dem, og vi ser samarbejdsaftalen og målplanen som en afgørende sejr i vejen til et reelt studenterdemokrati.

Ifølge Københavns Universitets hjemmeside har Det Humanistiske Fakultet cirka 9000 studerende, 800 forskere og undervisere og 450 administrative medarbejdere.

Uddannelserne på fakultetet dækker henved 40 sprog og 30 fag med fokus på historie, kultur, æstetik, medier, erkendelse og kommunikation.

/ritzau/