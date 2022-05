Kapsejladsen i Aarhus.

En af de mest kendte ungdomsfester med flere end 30.000 unge mennesker samlet i Universitetsparken i Aarhus.

Men en ting har fået flere studerende til at klage. Det skriver Århus Stiftstidende.

Klagen kommer ikke på baggrund øldrikiningskonkurrencen eller den traditionsrige padlen i kano over søen i parken.

Men det unge publikum var vidner til et stripshow, hvor en ung topløs kvinde lavede et show på ung mandlig universitetsstuderende. Han hjalp hende blandt andet med at blive smurt ind i solcreme, og hun trak ham efterfølgende en tur rundt iført hundehalsbånd og snor foran publikum.

Seancen har fået studerende Christine Vestergaard til at indsende en klage til rektor ved Aarhus Universitet og til Økonomisk Forening under overskriften 'hyggesexismen til fællesarrangementer', da de føler sig blufærdighedskrænket.

»Først var jeg lidt i chok – jeg syntes, det ødelagde stemningen. Jeg ved godt, sexisme er en del af livet. Men det er et fælles arrangement, og de har ikke skrevet på forhånd, at der ville komme en stripper. Det kan godt være, det er en tradition, men jeg vidste det ikke,« siger Christine Vestergaard, der er forfatter på klagen, og studerende på Aarhus Universitet.

Klagen er underskrevet af i alt syv kvinder.

Rektor Brian Bech Nielsen meddeler via sin pressechef, at man har samme holdning som institutleder på Institut for Økonomi.

»Mit udgangspunkt er, at de studerende er voksne mennesker, som selv kan og skal stå til ansvar for deres valg. Herunder også om de vil hyre en stripper i forbindelse med deres egne arrangementer,« siger han.