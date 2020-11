Du skal bære mundbind de fleste steder, du må kun samles med ni andre, og du skal helst arbejde hjemme, hvis det er muligt.

Ja, coronavirussen har lige nu sat Danmark i skak, men på Københavns Universitet føles én ting lidt for normalt.

Her insisterede universitetets ledelse nemlig på at samle 130 studerende til en matematikeksamen onsdag, og det er flere af dem frustrerede og skuffede over.

Det skriver Uniavisen.

Onsdag tjekkede 130 studerende ind i Bülowshallen på Frederiksberg i København, hvor de i tre timer skulle sidde til eksamen i 'Introduktion til numerisk analyse'.

Forud for eksamen havde en lille gruppe studerende dog henvendt sig til den pågældende institutledelse for at udtrykke deres frustration over, at man ikke havde fundet en løsning med en eksamen hjemmefra, nu når coronasmitten har spredt sig gevaldigt de seneste uger.

Én af dem er Amalie Palmund.

»Jeg føler mig utryg ved den her situation. Det er en helt vildt unødvendig risiko for mig selv og min familie, fordi jeg bevidst har undgået dem, jeg læser med, siden starten af foråret. Det bliver ikke respekteret overhovedet,« sagde Amalie Palmund onsdag til Uniavisen og fortsatte:

»De har sindssygt mange midler, og de har haft lang tid til at planlægge den her eksamen, så jeg kan ikke forstå, at jeg skal udsættes for det her. Folk dør jo af denne her virus.«

Uniavisen har fået kontakt til institutledelsen, og dér fokuserer man på, at alle retningslinjer bliver afholdt, og at der er god afstand i hallen, selv om der er 130 studerende.

»Vi er en offentlig myndighed og skal derfor ikke selv vurdere situationen og lægge yderligere vurderinger ind, da det ikke er vores kompetenceområde,« skriver Betina Kongsbak, der er sektionsleder i SCIENCE Uddannelse, i en mail til mediet.

Amalie Palmund var på forhånd også bange for, at studerende i karantæne eller med coronasymptomer kunne finde på at møde op, da de færreste vil misse en eksamen.

Her understreger Betina Kongsbak dog, at det er den enkeltes ansvar, at man bliver hjemme, hvis der er en god grund til det.