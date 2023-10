»Skub mig én gang til, og så melder jeg dig for vold.«

Israel-Palæstina konflikten kan sætte følelserne i kog hos mange mennesker, hvilket man så et tydeligt eksempel på, da to studerende forsøgte at hænge billeder af israelske flag op på en opslagstavle på Syddansk Universitet (SDU, red.) i Odense.

Under episoden blev der blandt andet truet med anmeldelser til politiet. Du kan se episoden i videoen øverst i artiklen.

Sket gentagne gange

»Allerede siden mandag har vi haft israelske flag hængende på vores opslagstavle, men de er gang på gang blevet revet ned og erstattet af palæstinensiske flag,« fortæller Laura Guldager, der er medlem af foreningen Konservative Studerende og politisk næstformand i Dansk Folkepartis Ungdom.

Hver forening på SDU har deres egne opslagstavle og her er den klare kutyme, at man lader hinandens opslag hænge, fortæller Laura Guldager.

Torsdag forsøgte hun sammen med en medstuderende at hænge billederne op igen.

»Vi havde egentlig bare tænkt, at vi ville hænge billederne op og gå igen, men der samler sig hurtigt en gruppe på 5-6 personer omkring os, som hiver billederne ned og siger alle mulige ting til os. For eksempel, at vi støtter terrorister,« siger Laura Guldager.

Da en ung mand går ind for at rive billederne ned, eskalerer situationen.

Skubbede du mig?

Efter at han har revet to billeder ned, puffer Laura Guldager manden væk.

»Skubbede du mig lige? Du bliver anmeldt til politiet, fis af med dig,« siger den unge mand, inden han hiver endnu et billede ned.

Herefter ender gruppen og Laura Guldager i en større diskussion.

Laura Guldager beskriver episoden som »meget ubehagelig«, og hun håber, at SDU vil tage en snak med personerne fra videoen. Foto: Privatfoto Vis mere Laura Guldager beskriver episoden som »meget ubehagelig«, og hun håber, at SDU vil tage en snak med personerne fra videoen. Foto: Privatfoto

»Vi har fået en tavle stillet til rådighed af SDU til at ytre vores holdninger, og hvis I ikke kan respektere det, så er det jer, der har problemet,« bliver de sidste ord under konfrontationen, inden hun går med den unge mand i hælene, der stadig vil have hendes navn.

»Vores udgangspunkt har udelukkende været at vise støtte til ofrene for terrorangrebet i Israel, men hvis de gerne ville have diskuteret Israel-Palæstina, så ville vi gerne have gjort det, men det virkede ikke til, at det var det, de var interesseret i,« siger Laura Guldager.

»Man kan jo se på videoen, at der hænger billeder af palæstinensiske flag på tavlen lige ved siden af, og dem hiver jeg selvfølgelig ikke ned, for det er ikke vores tavle,« siger Laura Guldager, der efter eget udsagn ikke har set nogen fra gruppen før.

»Det mest ubehagelige var ikke konfrontationen med ham (fyren, der rev billederne ned red.), men deres kommentarer efter. Det er meget ubehageligt, når nogen siger: 'Vi skal nok finde ud af, hvem I er.' Det blev så personligt.«

Nu håber Laura Guldager, at SDU vil tage affære, og som minimum tage en alvorlig snak med personerne, der rev billederne ned.

Vil undersøge muligheden for sanktion

Rektor hos SDU, Jens Ringsmose, ser ikke på sagen med milde øjne.

»Det er en adfærd, som vi ikke vil acceptere på Syddansk Universitet,« siger han til B.T.

Man vil nu undersøge episoden og forsøge at finde frem til personerne på videoen.

»På SDU har vi forskningsfrihed, undervisningsfrihed og ytringsfrihed. Det at hænge et flag op på sin egen opslagstavle, det er en ytring, og derfor accepterer vi ikke, at man fjerner dem,« siger Jens Ringsmose, som ser endnu et stort problem i videoen.

»Den måde det bliver gjort på, den form for intimiderende adfærd vil vi ikke acceptere,« siger rektoren og oplyser, at hvis den pågældende mand er studerende, vil man undersøge, om man kan lave en disciplinær sanktion.

Hvis manden ikke er, vil man se på muligheden for at formene ham adgang til universitetet.

»På et universitet skal der være højt til loftet, og edt betyder også, at man risikerer at støde på holdninger, man ikke bryder sig om. Men det skal der være plads til, siger Jens Ringsmose afslutningsvis.