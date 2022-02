Studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har i denne uge været til forelæsninger i et storcenter.

Det skyldes pladsmangel på den ellers helt nybyggede skole i Aarhus, der skulle erstatte de gamle lokaler i 'bunkeren' på Olof Palmes Allé.

Men på trods af de splinternye lokaler i den arkitekttegnede bygning, der var flere år undervejs, må en række kommunikations- og journaliststuderende altså i stedet slå sig ned i konferencelokaler i det nærliggende Storcenter Nord.

»Jeg læste det første gang i vores Facebook-gruppe. Nogen skrev, vi skulle være i Storcenter Nord. Jeg troede, det var en joke. Jeg syntes, det var så komisk,« siger Lina Hoffmann til B.T.

Hun går på 2. semester på kommunikationsuddannelsen på skolen. Det er faget 'Politik og medier', der denne uge bliver afviklet i storcentret.

»Hvem bygger en ny skole, og så er der ikke plads til os,« siger Lina Hoffmann.

Det er i alt 185 journalist- og kommunikationsstuderende, der skal undervises i storcentret.

De studerende blev først mødt af beskeden på skolens kommunikationsplatform, Itslearning, hvor der plejer at stå, hvilket lokale de skal møde op i. Denne gang stod der bare 'Storcenter Nord'.

Efterfølgende til et informationsmøde om det kommende semester blev det også fortalt af underviserne.

Forklaringen var, at der ikke var plads nok på skolen.

Uddannelseschefen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Henrik Berggren, fastholder dog, at man ikke har bygget skolen for lille.

»Vi har fin plads. Skolen passer til det, vi skal bruge den til,« siger han til B.T.

Han forklarer, at undervisningen i Storcenter Nord skyldes, at man denne gang har optaget 30 flere studerende på kommunikationsuddannelsen, end man plejer.

Og fordi man i dette fag holder forelæsninger samlet for kommunikations- og journaliststuderende, er de lige nøjagtig blevet for mange til, at der var ledige lokaler, der var store nok.

»De to auditorier, vi har, er rigeligt, men lige denne uge med studiestart på flere uddannelser betyder, at der er meget pres på auditorierne, så for at få det til at gå op, har vi lejet os ind hos Storcenter Nord,« forklarer han.

Han understreger, at problemet ikke vil være der næste år, da man ikke forventer at optage lige så mange kommunikationsstuderende til den tid.

Men Lina Hoffmann undrer sig alligevel, for når de i næste uge vender tilbage fra storcentret, så skal holdet i stedet deles op i to.

Det betyder, at halvdelen af holdet skal modtage undervisning i det blå auditorie, hvor underviseren vil stå, mens resten må følge med fra det gule auditorie på stream.

»Så det bliver bare først til mølle. Det, tænker jeg også, er latterligt,« siger Lina Hoffmann.

Henrik Berggren bekræfter, at man deler undervisningen op i de to auditorier.

»Men det er kun det her semester, det sker, fordi der er et særligt stort hold. Skolen er bygget stor nok,« siger han.

De sidste par dage har undervisningen i storcentret også skabt stor debat på de studerendes satiriske Instagramprofil 'dmjx.memes'.

Her bliver der gjort grin med og stillet spørgsmålstegn ved, at man tilsyneladende ikke har bygget skolen stor nok.

På trods af forvirringen har undervisningen i storcentret overordnet været fin. Det fortæller både Lina Hoffmann og hendes medstuderende Magnus Nørgaard Laursen.

»Om jeg skal gå 300 meter den ene vej, betyder ikke synderligt for mig,« siger Magnus Nørgaard Laursen.