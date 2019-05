En 22-årig mandlig studerende har følt sig chikaneret af den kendte aktivist og feminist Amalie Have og har politianmeldt en af hendes følgere på Instagram.

Følgeren skrev til Amalie Have og spurgte, om de skulle kidnappe den 22-årige studerende. Det forslag valgte Amalie Have at dele med sine 92.500 følgere på det sociale medie.

Det rapporterer Radio24syv, der har set politianmeldelsen.

'Skal vi kidnappe ham og spørge ham, hvad fuck han vil?' skrev følgeren til Amalie Have. Af politianmeldelsen fremgår det desuden, at manden mener, han blev chikaneret af Amalie Have.

Se truslen her:

Her er truslen om kidnapning, som Amalie Have valgte at offentliggøre. Vis mere Her er truslen om kidnapning, som Amalie Have valgte at offentliggøre.

Den 22-årige mand studerer kommunikation og havde sammen med fire medstuderende valgt at lave en opgave om, hvordan følgere på Instagram interagerer med hinanden.

De ville undersøge, hvordan der bliver interageret på Amalie Haves opslag på Instagram og valgte derfor at kontakte ti af hendes følgere for at spørge ind til interaktionerne.

En af de ti følgere skrev til Amalie Have om henvendelsen.

Det fik Amalie Have til at offentliggøre et seks minutter langt videoklip, hvor hun nævner den studerende ved navn og spekulerer i hans motiver.

»I'm not angry, I'm pissed,« siger hun blandt andet og fortæller, at hun er træt af, at personer kontakter folk i hendes omgangskreds for at få viden om hende.

Hun har dog sidenhen undskyldt over for den mandlige studerende og inviteret ham på kaffe, efter at Radio24syv spurgte hende ind til sagen.

Amalie Have fik stor omtale, efter hun i januar fik Lukas Graham til at trække et covernummer tilbage af en sang fra kunstneren XXXTentacions tilbage, fordi han var blevet anmeldt for vold mod kvinder.

Radioprogrammet Den Korte Radioavis lavede satire på sagen ved at dykke ned i Amalie Haves liste over sange på Spotify.

Her var der flere sange fra kunstnere, der havde et blakket ry.

Da gik Amnesty International ind i sagen og fortalte, at aktivisten følte sig chikaneret af radioprogrammet.

»Hun (Amalie Have, red.) er simpelthen så hårdt ramt med angstanfald og hjertebanken. Hun har svært ved at sove. Hun trak sin klumme til Berlingske tilbage, fordi hun er bange for, at de ('Den Korte Radioavis', red.) også ville bruge den til at chikanere hende,« sagde generalsekretær Trine Christensen fra Amnesty International til DR 25. marts.

Nu er det altså Amalie Have selv, der er grund til, at en 22-årig studerende føler sig chikaneret.

B.T. har været i kontakt med den studerende, der siger, at han politianmeldte Amalie Haves følger for at få sit navn renset.

Efter at han har fået en undskyldning fra Amalie Have har han ikke flere kommentarer.

Amalie Have har valgt ikke at kommentere sagen over for Radio24syv. B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra hende.