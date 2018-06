Når tusindvis af danske studenter om lidt skal på vogntur i det danske land, er der nogle særligt belastede områder, hvor chaufførerne ikke tør køre ind.

Kun hvis de bliver eskorteret af politiet, vover de at trille lastbilen med festglade studenter på ladet ind i området. Er der ikke rygdækning fra ordensmagten, må eleverne pænt stige af - uden for området - og gå de sidste par hundrede meter ind til lejligheden, de skal besøge.

»Hvis vi ikke bliver eskorteret af politiet, tør vi ikke køre derind. Det er simpelthen for usikkert, og vi ønsker ikke, at hverken vores chauffører eller elever skal udsættes for unødig fare,« siger Jacob Ordrup Pedersen, der er medejer af TT Studenterkørsel.

De seneste år har der været en række episoder i visse socialt belastede boligområder - hvoraf mange er at finde på regeringens såkaldte ghettoliste - hvor studentervogne, der er kørt ind i området, er blevet mødt med kanonslag, æg og flasker.

I Odense har Dansk Studenterkørsel under en vogntur i Vollsmose oplevet, at der fra en gruppe unge mennesker blev skudt med et skarpladt våben op i luften, inden lastbilen blev angrebet med romerlys, kartofler og æg.

Ifølge Christian Lykke, der er indehaver af Dansk Studenterkørsel, var episoden heldigvis et enkeltstående tilfælde, og de har fortsat valgt at køre ind i Vollsmose, hvis eleverne beder om det. Men, siger han:

»Det er helt op til chaufføren, som står med det fulde ansvar, at vurdere, om det er sikkert eller ej. Hvis han er det mindste bange for, at en situation kan eskalere, kan han vælge at lade være med at køre derind eller forlade området før tid,« siger Christian Lykke til BT.

Lastbilen tiltrækker desværre for meget opmærksomhed, og derfor må man - for elevernes skyld - ofte parkere uden for de belastede områder. Jacob Ordrup Pedersen, medejer af TT Studenterkørsel

Udvidet sikkerhed

I tilblivelsen af denne artikel har BT talt med en række studenterkørselsfirmaer fra Sjælland, Fyn og Jylland. Fælles for dem alle er, at de voldsomme optrin for alle parter har resulteret i en udvidet sikkerhedsprotokol.

»Vi har i dag fire hovedområder, som vi er blevet særligt opmærksomme på: Tåstrupgård vest for København, Mjølnerparken, Egedalsvænget i Kokkedal og området omkring Avedøre Station,« siger Bengt Duus Svensson, direktør hos Festlastbiler.dk studenterkørsel.

Hos CMC - Jysk fest og studenterkørsel forholder ejer Lars Christensen sig mere pragmatisk til de 'nye’ sikkerhedsudfordringer:

»Det er jo nu engang sådan, verden ser ud, og det må vi bare agere ud fra,« siger han og understreger dog - ligesom mange af de andre - at de gode oplevelser heldigvis i antal overskygger de dårlige.

Ingen eskorte - men øget fokus

Over for BT oplyser Københavns Politi, at de den kommende tid vil have særligt fokus på studenterkørsel, men at decideret eskortekørsel ikke er en del af den operative plan:

»Vi har ikke modtaget nogen anmodning om at foretage eskorte i boligområderne i København, og jeg har svært ved at forestille mig, det skulle blive en del af opgaveløsningen,« siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Riad Tolba, som samtidig understreger, at politiet vil have et generelt højt fokus på studenterkørslen med ekstra patruljer i de nærområder, man har vurderet har brug for det.