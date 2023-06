Du er lige blevet student. Du fortæller dine medstuderende, hvordan det er gået. Du bliver lykønsket af venner og familie – og så skriver du din karakter i studenterhuen.

Det er et scenarie for tusindvis af studenter i denne uge.

Men sidstnævnte – at skrive sin karakter i huen – bliver i højere grad droppet af studenterne.

Fyens Stiftstidende har mandag været til stede ved Nordfyns Gymnasium, hvor mediet møder nogle af de kommende studenter.

Og her er meldingen klar:

De skriver ikke karakteren i huen efter den afsluttende eksamen. De mener, det er med til at skabe en usund kultur ved at tillægge de unge et for stort pres for eksamen og den efterfølgende studentertid.

Forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Madeleine Steenberg Williams bekræfter, at det er en tendens blandt studenter:

»Vi har set, at den sidste karakter betyder rigtig meget. Den medfører høje forventninger, også i forhold til, hvordan studenterugen bliver indrettet. Man skal skrive sin karakter i huen, og karakteren har også betydning for, hvordan studentervognsturen fungerer,« siger hun til B.T. og tilføjer:

»Og der er mange, som gerne vil gøre op med nogle af de traditioner. Jeg tror, det handler om et opgør med det store karakterræs, og at det ikke skal fylde. Det skaber en unødvendig konkurrence.«

Ifølge Dansk Studenterkørsel er det en fast tradition, at man skriver sin karakter i huen efter afsluttende eksamen.

Og har man scoret et 12-tal, er der tradition for, at man i et par minutter skal løbe bag vognen under studenterkørslen.

Madeleine Steenberg Williams har ikke tal for, hvor mange der vil boykotte karakteren i studenterhuen.

»Men det er relativt udbredt. Vi har 89.000 medlemmer, og det er noget, jeg i højere grad hører. Der er ikke noget behov for, at karakterer skal fylde så meget. Det er bare et tal og skal ikke bestemme, om man må løbe bag studentervognen.«

»Og så er min fornemmelse, at studenter ikke gider tænke på et tal i studentertiden. De vil bare fejre, at man er student. Men det er også meget personbåret og svært at måle præcist.«

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er også af den holdning, at man skal passe på med at lægge for meget i de enkelte karakterer:

»Det generelle problem er, at man får et tal og ikke får tilstrækkelig feedback. Og det kan sætte en kæmpe personificering på. Man pålægger tallet meget mere. Man sætter sig selv ind i tallet og ender på en skala, men det siger intet om, hvem du er som person.«

»Det er ikke, fordi vi er imod karakterer. Men vi skal væk fra tendensen med det enorme karakterræs.«