Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Har du købt den såkaldte Mayonnaise Neutral, bør du kassere den eller aflevere den tilbage.

Producenten Stryhns Gruppen A/S tilbagekalder den nemlig nu på grund af risiko for uønsket bakterievækst, hvilket gør produktet uegnet som fødevare.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Mayonnaisen er solgt i ABC Lavpris-butikker i Jylland og på Fyn.

Risikoen for uønsket bakterievækst skyldes, at virksomheden har målt en for høj pH-værdi i produktet, skriver Fødevarestyrelsen.