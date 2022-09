Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er muligvis ikke kun stigende energipriser, vi kan ende med at skulle kæmpe med til vinter.

Vi kan nemlig også risikere at ende i situationer, hvor der vil være midlertidige strømafbrydelser i dele af Europa.

Det fortæller Kristian Ruby, der er chef for den europæiske elbranches organisation, Eurelectric, til DR.

»Det er en historisk presset situation. Vi er nødt til at forberede os på den mest udfordrede vinter i mange, mange år. Jeg vil ikke tøve med at sige 40-50 år,« siger han.

Det er slet ikke sikkert, at der vil opstå den form for strømafbrydelser – men hvis der gør, er det ikke fordi, de vil stå på i eksempelvis flere dage.

Til DR forklarer Kristian Ruby, at hvis der opstår 'en akut situation', hvor der er ikke vil være strøm nok, kan det kan være nødvendigt i en kort periode at afbryde forsyningen.

Det indgår også som en del af nødplanen i Danmark.

Kristoffer Böttzauw, der er direktør i Energistyrelsen, forklarer til DR, at når man kan se, der kan vente problemer forude, så har elselskaberne omkring et døgn til at få skabt balance. Sker det ikke, vil der kunne blive lukket for strømmen – men i mindre perioder i op til to timer ad gangen.