Tirsdag aften har Syd- og Sønderjyllands Politi modtaget flere anmeldelser om manglende strøm i Bramming.

Der er tale om en højspændingsfejl i området, oplyser elnetselskabet N1 ifølge politikredsen.

Til B.T. oplyser elselskabet, at strømproblemet opstod klokken 19, og at man endnu ikke kender den præcise fejl, men at 937 af selskabets kunder i Bramming-området var uden strøm, da det var værst.

»Men vi sendte en tekniker ud til det sted, der var fejlmeldt, og det gjorde vi kort tid efter vi fandt fejlen, og vi er begyndt at koble kunderne på igen«, siger Frederik G. Schmidt, der er presseansvarlig hos elnetselskabet N1.

Han fortæller, at alle kunderne vil være koblet op igen senest to timer efter fejlmeldingen - hvilket vil sige senest klokken 21.