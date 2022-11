Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Klokken 15.10 torsdag gik strømmen på Østerbro i området omkring Nordre Frihavnsgade, som er en gade fuld af forretninger, cafeer og restauranter.

Ifølge Radius, der er netselskab for dette område, påvirker strømafbrydelsen 400 kunder.

»Fejlen er af sådan en karakter, at vi har været nødt til at folk derind for at kigge nærmere på det. Så vores gode driftsfolk er nu i gang med at se nærmere på sagen og finde ud af, hvad der er galt,« forklarer Lasse Bjerre Sørensen, der er presseansvarlig hos Radius, og fortsætter:

Da Radius endnu ikke ved, hvilken fejl der er skyld i strømsvigtet, er de konservative med deres prognose for, hvornår strømmen kommer tilbage.

»Foreløbig hedder prognosen, at alle kunder har strøm igen klokken 19.30. Det er selvfølgelig super ærgerligt og beklageligt. Især i sådan en handelsgade, hvor der skulle være liv og åbent lige nu.«

B.T. følger sagen.