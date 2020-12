»Storcentrene lukker,« lød meldingen på pressemødet onsdag aften. Og så fik danskerne ellers travlt.

»Vi havde nærmest flere kunder, der kom ind end ud. Var det ikke for pressemødet, havde vi nok kun haft 23-25.000 kunder i går. Nogle af butikkerne har solgt dobbelt så meget som beregnet,« siger Jacob Martens Birkbøll, der er økonomidirektør i Rødovre Centrum.

Efter pressemødet strømmede kunder nemlig til Rødovre Centrum, der med aftenens slutspurt nåede op på cirka 35.000 besøgende.

»Det svarede til en normal travl onsdag i en coronafri jul,« siger Jacob Martens Birkbøll.

Der var kø til Lyngby Storcenter onsdag aften efter pressemødet. Foto: Bjørn Nielsen / Byrd

Danskernes reaktion kommer ikke bag på professor i virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

»Havde du forventet andet? Det var jo præcis det samme, der skete under nedlukningen i foråret, hvor folk begyndte at hamstre toiletpapir,« siger han.

Og lige præcis den forudsigelige reaktion fra danskerne er et væsentligt argument for, at nedlukningen af storcentrene skulle ske med så kort varsel og ikke først på mandag, pointerer Allan Randrup Thomsen.

I Rødovre Centrum kom den pludselige nedlukning da også helt bag på økonomidirektøren.

»Det kom uventet. Vi havde ikke regnet med at skulle lukke helt ned med seks timers varsel, for vi synes, det er et trygt sted at handle,« siger Jacob Martens Birkbøll.

Hjemme i privaten undrede Allan Randrup Thomsens kone sig da også over, hvorfor myndighederne ikke ventede til mandag med at lukke storcentrene ned, så folk kunne nå at få gjort deres julegaveindkøb.

»Men det er jo netop, fordi at så sker sådan noget her. Man presser en alt for stor menneskemængde ind på et kort tidsinterval,« siger Allan Randrup Thomsen.

Dertil kommer, at jo før restriktioner bliver sat i værk, jo hurtigere virker de. Og vi har brug for en hurtig effekt.

»Vi er meget tæt på grænsen for, hvad sundhedspersonalet kan håndtere,« siger han.

Er der risiko for superspredning med det, vi så i shoppingcentrene i aftes?

»Ja, klart! Derfor er også meget fornuftigt, at restriktionerne fortsætter efter jul, for vi ved jo godt allesammen, hvad der sker tredje juledag,« siger Allan Randrup Thomsen og uddyber scenariet:

»Alle skal ind og bytte de gaver, der alligevel ikke var de rigtige. Så er stormagasiner og indkøbscentre fyldte, og der er optimal mulighed for superspredning.«

Lyngby Storcenter sent onsdag aften. Foto: Bjørn Nielsen / Byrd

Allan Randrup Thomsen roser dog stormagasiner og storcentre for deres indsats.

»De har håndteret tingene rigtig flot indtil nu med begrænsninger og anvisninger. Det er bare et særligt stort problem her omkring jul, hvor mange af os mødes i storcentrene og stormagasiner,« siger han.

Jesper Faurholdt, der er direktør for Danske Shoppingcentre, som har 17 centre landet over, kaldet det da også en katastrofe, at de må lukke ned for i resten af året.

»Det betyder en helt masse for os, at vi lukker ned. Vi forstår godt alvoren i smittetallene, men vi undrer os over, at man fokuserer så meget på storcentrene, når vi ved, at vi er gode til at overholde alle retningslinjerne,« siger han og fortsætter:

»Bekymringen er lidt fra vores side af, at folk risikerer at klumpe sammen i mindre butikker i stedet for.«