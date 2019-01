Sent fredag aften er der strømafbrydelser to steder i Danmark.

I Greve syd for København er 1.450 husstande ramt af et strømsvigt.

Radius Elnet, der har ansvaret for elnettet i området oplyser på sin hjemmeside, at der er tale om en højspændingsfejl - og at problemet tidligst er løst klokken 1 natten til lørdag.

Tidligere på aftenen savnede 844 husstande i Kildebrønde ved Greve også strøm, men her er problemet tilsyneladende løst igen.

#strømafbrydelse i Fredericia.

Vores vagtcentral og station er placeret indenfor strømafbrydelsen, men vi har nødgenerator og UPS anlæg, så ingen udfald hos os.

Vi har ‘sakset’ følgende fra Trefor. pic.twitter.com/m75eazodTD — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) January 11, 2019

Det er det derimod ikke i Fredericia. Her har 1.189 kunder hos Trefor ingen strøm i stikkontakterne.

Her ventes problemet at være løst klokken 23.50.

Trekantsområdets Brandvæsen fortæller på Twitter, at vagtcentralen og stationen også er ramt, men at man heldigvis har et nødstrømsanlæg og derfor altså fortsat vil kunne hjælpe borgerne.

B.T. følger situationen...