Strømmen er gået i Farum, og det rammer over 17.000 kunder. Desuden kan S-tog ikke køre til Værløse og Farum.

Flere end 17.000 Radius-kunder i Farum må mandag aften undvære strømmen i køkkenet til madlavningen og i tv-stuen.

Det oplyser Tom Lehn-Christiansen, presserådgiver i Ørsted, til TV 2 Lorry.

»Det er vores hovedstation deroppe, der er afbrydelse på lige nu. Det indtraf klokken 17.23, og det er stort set hele Farum, der er uden strøm,« siger presserådgiveren.

Han oplyser, at Ørsted har folk på vej til Farum.

»De stiller en diagnose i en fart, og så plejer vi at sige, at det tager cirka to timer,« siger Tom Lehn-Christensen.

Borgeren Paris Kejser oplyser til TV2 Lorry, at der er helt mørkt på Paltholmvej, hvor han bor.

»Strømmen gik, da vi stod nede i Kvickly. Alt er fuldstændig slukket,« siger Paris Kejser til TV2 Lorry.

Strømafbrydelsen har også ramt S-togene med retning mod Farum. De kan kun køre til Hareskov Station. Derfor skal passagerer med togbus, hvis de skal videre til Værløse eller Farum.

På Radius' hjemmeside fremgår det, at strømmen forventes at være tilbage klokken 20. Knap 17.500 strømkunder er ramt, fremgår det.

Strømsvigtet har foruden Farum også berørt kunder i Birkerød, Værløse, Holte, Stenløse, Allerød, Virum og Lynge, står der på hjemmesiden.

Årsagen er ifølge Radius endnu ikke kendt.

