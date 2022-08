Lyt til artiklen

En strømafbrydelse på Hvidovre Hospital har skabt problemer for en del patienter i løbet af fredagen.

Det fortæller Hvidovre Hospital til B.T.

»Der har været en ekstern strømafbrydelse. Det har gjort, at nogle ventilationssystemer har været nede. Og når man ikke har dem, så kan man ikke køle servere ned og heller ikke operationsstuer.«

Sådan fortæller Annette L​austen, der er presseansvarlig for nyheder og sociale medier på Hvidovre Hospital.

Det betyder også, at alle akutte kirurgiske operationer bliver omdirigeret til andre hospitaler.

»Det er super ærgerligt, men vi gør alt, hvad vi kan for at løse det,« fortæller hun.

Strømafbrydelsen skete omkring klokken 11, og der er fortsat problemer med at få det op at køre igen.

Hun understreger dog, at det langsomt er ved at komme op igen, og at det hele er kørt efter bogen.

B.T. følger sagen.