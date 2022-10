Lyt til artiklen

Tidligt mandag gik hele Bornholm i sort i forbindelse med en strømafbrydelse.

Danish Crown-slagteriet i Rønne blev derfor også mørklagt. Det skriver TV 2/Bornholm.

TV 2 Bornholm skriver, at slagteriet fik strømmen tilbage lidt i 11, og det kostede ifølge fabrikschef hos Danish Crown i Rønne, Jesper Sørensen, op mod 100.000 kroner i timen, hvor de største udgifter gik til lønninger.

I forbindelse med strømafbrydelsen valgte man af sikkerhedsmæssige årsager at evakuere hele slagteriet.

»Vi kunne ikke risikere, at medarbejderne befandt sig i de mørke produktionshaller. Det er vigtigt for os at sikre at sikre os at medarbejderne kommer ud, når sådan noget her sker,« siger fabrikschef Jesper Sørensen til TV 2 Bornholm.

Forsyningsselskabet Trefor oplyste tidligere på dagen, at et søkabel gik ud af drift og var årsag til strømafbrydelsen.

Det er Energinet, der ejer søkablet til Bornholm. Energinet skal i samarbejde med Trefor finde ud af, hvad der nærmere er sket.