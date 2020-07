Antallet af ledige og tomme lejemål på Strøget og Købmagergade i København har kurs mod en kedelig rekord.

Det skyldes selvfølgelig corona-krisen, der har ramt hele verden hårdt.

John Hansen, der er direktør for Handelsstandsforeningen for det indre København, siger til Finans, at han aldrig har set noget lignende.

»Jeg har aldrig set så slem en situation som nu, og jeg har været engageret i Strøget og Købmagergade siden 1975. Det er langt værre end under finanskrisen.«

Corona-tiltag ved Storkespringvandet på Strøget i København, tirsdag den 14. juli 2020.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Corona-tiltag ved Storkespringvandet på Strøget i København, tirsdag den 14. juli 2020.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Direktøren kunne senest tælle til 53 butikslejemål, der enten stod tomme eller var udbudt til leje på Strøget og Købmagergade.

Stig Birk Dørler har brugt 31 år af sit liv på at skaffe lejere til to eller tre nye lejemål på de to gader.

Og han er enig med John Hansen - status lige nu er meget værre end under finanskrisen.

Butikkerne på Strøget og Købmagergade er lige nu understøttet af millioner fra regeringens hjælpepakker. Pengene går til husleje, lønninger og rentefri momslån.

Det har ikke set så skidt ud, som det gør lige nu i 17 år. Det viser tal fra Ejendomstorvet.

»Tallene er fra 1. april, og jeg tvivler på, at markedet har reageret så hurtigt, selv om landet var lukket ned på dette tidspunkt. Der kan være nogle lokaler, som derfor ikke er lagt i udbud endnu, og jeg tror, vi bedre kan aflæse konsekvenserne af coronakrisen i tredje kvartal,« sagde Nicholas Mcfall, der arbejder som analytiker hos netop Ejendomstorvet, til Berlingske.