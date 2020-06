For nogle år siden stod en flok midaldrende mænd fra den højreorienterede bevægelse Pegida på perronen på Nørreport Station.

De havde bannere, klistermærker og den slags med. Rekvisitter til en demonstration mod islam. De stod og snakkede, mens de ventede på toget.

Pludselig fik de en forsmag på den urkraft, som i de sidste uger er blevet kendt i hele Danmark. Talsmanden for Black Lives Matter Denmark, Bwalya Sørensen.

»Nazisvin! Nazisvin! Nazisvin,« brølede den i dag 53-årige Bwalya Sørensen mod de islamkritiske demonstranter. Hun ænsede ikke de måbende togrejsende, som tilfældigt stod på perronen. Hun frygtede ikke for nogen repressalier, som de fleste nok havde gjort. Hun råbte bare. Arrigt og polemisk.

Bwalya Sørensen er blevet kendt i hele Danmark efter drabet på George Floyd i USA. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Bevares, Bwalya Sørensen var ikke alene. Hun var i selskab med en anden kvinde. Det hele kan ses på en video, som ligger på Youtube.

Da de larmende tavse Pegida-folk skal ind i toget, er der en, der puffer en anelse til Bwalya Sørensen. Det er ikke til at se, om det er en demonstrant.

»Hvorfor skubber du til mig, din idiot?« brøler Bwalya Sørensen på videoen.

Da der kommer et vattet modsvar, overdøves det straks af Bwalya Sørensens stemme.

Hvorfor skal I på B.T. alle være hvide? Hvor mange farvede har I ansat? Hvorfor skal I kidnappe agendaen? Bwalya Sørensen, talsmand for Black Lives Matter Denmark

»KOM HERUD SOM EN MAND, DIN IDIOT!« råber Black Lives Matter Denmarks frontfigur i et toneleje, så kun en tåbe rent faktisk ville forlade S-toget.

Det lille optrin fortæller en historie om Bwalya Sørensen, som går igen i hendes måde at møde omverdenen på. Hun vælger ofte slagsmålet frem for dialogen. Konflikten frem for kompromiset.

Netop det skete for få dage siden, hvor Amnesty International havde arrangeret en demonstration i Aalborg på samme dag, som Black Lives Matter Denmark også havde tænkt sig at demonstrere.

Da Amnesty skrev en høflig e-mail til Bwalya Sørensen og Black Lives Matter Denmark og foreslog, at de ændrede tidspunktet for deres demonstration, så tændte den karismatiske forkvinde af. Som et kanonslag nytårsaften.

Bwalya Sørensen fra Black Lives Matter Denmark demonstrerer i Aalborg, tirsdag 9. juni 2020. Foto: Henning Bagger

»Der kommer en mand og overtager vores dag. Det er misogyni. Det er racistisk og 'white supremacy'. Jeg er ligeglad. Du kører i det som en hvid mand. Det er fornærmende,« vrissede Bwalya Sørensen til B.T.s journalist Mattias Tuxen, der ringede for at få en kommentar.

Bwalya stoppede ikke der.

»Den mand er racistisk (Hans Hyttel fra Amnesty). Jeg er blevet kaldt luder af hans kollega,« rasede hun og begyndte at spørge ind til B.T.s kvote af henholdsvis hvide og ikke-hvide ansatte.

»Hvorfor skal I på B.T. alle være hvide? Hvor mange farvede har I ansat? Hvorfor skal I kidnappe agendaen?« spurgte hun retorisk og smækkede herefter røret på.

Vi er mange, som simpelthen har fået nok Bwalya Sørensen, talsmand for Black Lives Matter Denmark

Partiformanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, har også fået beskeder fra Bwalya Sørensen. Det skete, efter at Nye Borgerliges frontfigur havde skrevet et opslag om, at hun håbede, at den thailandske pige Mint snart kunne vende tilbage til Danmark igen. Så brød uvejret løs, selvom himlen syntes klar.

»Din sataniske betændte slange,« skrev Bwalya Sørensen og fortsatte de farverige ord.

»Din klamme nazilort! Hvor vover du at bruge den lille pige til at sprede og udbrede din racistiske, hadefulde, verbale tyndskid?« skrev hun.

Bwalya Sørensen optræder for første gang i de danske medier i 2016. Her møder avisen Arbejderen den nu landskendte aktivist, der dengang var med til at organisere en demonstration mod fattigdom.

Black Lives Matter-bevægelsen er blusset op i USA efter drabet på George Floyd, som døde i forbindelse med en brutal anholdelse. Foto: LAWRENCE BRYANT

»Vi er mange, som simpelthen har fået nok,« sagde Bwalya Sørensen dengang og fortalte desuden, at hun havde fire børn, hvor kun en stadig boede hjemme. Børnene havde hun med en dansk mand, som hun nu var skilt fra.

Hun var også it-konsulent, forklarede hun, men sygemeldt, da hun var blevet ramt af flere blodpropper. Hun kom til Danmark for 30 år siden fra Zambia (nu 34 år siden).

»Jeg har aldrig været medlem af noget politisk parti eller tidligere været med i demonstrationer og den slags. Men jeg begyndte at blive aktiv, da mange flygtninge druknede i Middelhavet, og arbejdsløse herhjemme blev fremstillet som dovne, der ikke gider arbejde,« sagde hun dengang.

Bwalya Sørensen har primært været aktiv i kampen mod racisme, hvor hun paradoksalt nok selv er blevet kaldt racist, da hun udstak retningslinjer under en demonstration. Restriktioner, som alene var til hvide mennesker. Hun har også været aktiv i forbindelse med fattigdom, LGBT-rettigheder og voldtægtsdebatten i forbindelse med samtykkelovgivningen.

»Ingen er for sølle til, at hun vil tage sig af dem. Hun er drevet af en virkelig stærk indignation, og hun er at finde over hele spekteret af kampen for lighed, retfærdighed og lige muligheder,« siger forfatteren Annelise Marstrand-Jørgensen til Politiken, hvor hun beskriver sit første møde med Bwalya Sørensen ved en demonstration for bedre forhold for asylansøgere for år tilbage.

B.T. har kontaktet Bwalya Sørensen for en kommentar. Det er ikke lykkedes at få fat på hende.