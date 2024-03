Kystredningsstation Skagen har 16 redningsfolk.

Men grundet uenigheder med ledelsen, har seks valgt at sige op, hvilket i træder i kraft fra mandag.

Det skriver Beredskabsinfo.

Og det skaber frygt for, at redningsstationen simpelthen vil mangle folk til at kunne rykke ud, når der er brug for det.

Kystredningstjenesten har lagt op til, at der i stedet skal komme hjælp fra redningsstationerne i Hirtshals, Sæby og Læsø.

På Facebook siger medarbejderne fra Skagen Redningsstation dog, at det ikke er en holdbar løsning.

»Søværnet har været ude og berolige folk med, at beredskabet nok skal forblive intakt, da man vil trække på nabostationer og andre enheder i søværnet, det er der ikke noget nyt i, dem arbejder vi tit sammen med. Men det lokalkendskab vi har her på stationen kan ikke erstattes af et patruljefartøj eller en hjemmeværnskutter,« skriver besætningen og fortsætter:

»Den styrke vi har i, at vi lynhurtigt er til stede ved nødstedte, den går tabt, når hjælpen pludselig er meget længere væk.«

Den konkrete årsag til striden vil de gerne holde internt, men de håber på forståelse fra de lokale, hvis de ikke kan stille besætning i den nærmeste fremtid.