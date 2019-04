Søndag kunne B.T. fortælle om striden mellem TV-værten Cecilie Hother og hendes tidligere forretningspartner. En strid, som inden længe skal for retten.

Nu svarer den tidligere forretningspartner igen.

Cecilie Hother og sygeplejersken Rie Jensen valgte i 2016 at åbne den kosmetiske speciallægeklinik CeriX sammen.

Men selvom forretningen kørte godt, gik det mindre godt mellem de to samarbejdspartnere.

Cecilie Hother har nemlig valgt at sagsøge Rie Jensens holdingselskab for brud på selskabsloven, da hun mener, hun har fået for lidt kompensation, da hun forlod virksomheden mod sin vilje.

Derfor skal de to tidligere samarbejdspartnere mødes i Københavns Byret i næste uge.

Den tidligere vejrvært føler sig snydt og bedraget.

»Jeg er blevet tvunget til at sælge mit livsværk mod min vilje,« fortæller hun til B.T. om striden, der begyndte i 2017.

Rie Jensen ønsker dog ikke at lade Cecilie Hothers angreb på hende stå ubesvaret hen.

I status-opdatering på Facebook skriver Rie Jensen blandt andet:

'Kære alle. Så er historien endelig ude. Den historie, som jeg så inderligt har ønsket at fortælle hele verden om de sidste to års tid. Nemlig mit livs største fejltagelse,' indleder hun.

Herefter beskriver Rie Jensen, hvordan hun mener, den kendte vejrvært har været et bekosteligt bekendtskab, som har ført til, at 'følelsen af dyb urimelighed, løgne om en selv, stress og afpresning bliver en del af ens hverdag'.

Rie Jensen fortsætter den lange status med, at hun helst havde undgået, at pressen skulle blandes ind i striden.

'Men Cecilie har nu gjort det umuligt ikke at kommentere på. Så kære læser, det er svært ikke at skrive hvor meget det har kostet mig personligt at kende Cecilie, og hvor urimeligt jeg syntes det har været,' slår Rie Jensen fast.

Hun konstaterer, at årsagen til Cecilie Hother søgsmål skal findes i, at vejrværten mener, hun har fået for lidt for sin andel i CeriX.

Rie Jensen beskriver også, hvordan hun mener, Cecilie Hother ikke har fortalt hele sandheden.

»Faktisk kender ingen medarbejdere hende og hun har kun været på klinikken 3-4 gange siden 2016. Dette konfronterede jeg hende med flere gange over et års tid, hvilket beklageligvis ikke førte til en ændring.«

Rie Jensen skriver yderligere, at hun mener Cecilie Hother forsøger at afpresse hende:

'Bla. ved at true med at ”smadre mig og CeriX i pressen” og ødelægge min virksomhed, hvis ikke hun fik 10,7 mio. kr for sine 30 % af CeriX,' skriver hun.

Rie Jensen slår også fast, at CeriX ikke havde eksisteret i mere end 1,5 år, da Cecilie Hother skulle ud af virksomheden, som hun - ifølge Rie Jensen - havde købt sig ind i få måneder senere for 50.000 kroner.

'Måske er det på tide at Cecilie ser lidt indad og får lidt selverkendelse, for det må da være forfærdeligt at have det sådan.'

'Ud over at misligholde sine arbejdsforpligtelser, foretog Cecilie Hother under ”samarbejdet” nogle for os at se stærkt kritisable dispositioner som også vil komme frem under retssagen,' skriver hun

Over for B.T. svarer Cecilie Hother på den tidligere samarbejdspartners Facebook-opdatering. Det gør hun via sin kommunikationsrådgiver:

'Rie Jensen og jeg havde vidt forskellige opfattelser af, hvordan man driver en virksomhed. Vi var grundlæggende uenige om alt for mange ting,' skriver Cecilie Hother og uddyber, at det blandt andet handler om at behandle sine ansatte pænt.

Hun uddyber:

'Vi var heller ikke enige om sikkerheden, når det gælder kosmetiske behandlinger. Jeg forlangte et højt etisk og moralsk niveau.'

'Jeg kunne ikke leve med at man tilsidesatte den ansvarshavende læges anbefalinger. Det er simpelthen ikke i orden, at gå på kompromis med patientsikkerheden. Bl.a. derfor valgte jeg at afbryde samarbejdet.'