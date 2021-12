I Norden deler vi i høj grad vores historie. Men skal vi også dele vores historiske artefakter? Svaret på det spørgsmål er Københavns Universitet og nordmændene ikke helt enige om.

Sagen er, at Københavns Universitet råder over nogle middelalderlige håndskrifter, som vores broderfolk mægtig gerne vil have lov at udstille. Men det kan de ikke få lov til, lyder det i P1-programmet 'Kulturen', som har taget sagen op.

En sag, der havde sin begyndelse, da den norske kulturminister Abid Raja i februar sendte en officiel anmodning om langstidsdeponering af 11 håndskrifter og dokumenter fra middelalderen til sin danske ditto.

Planen var, at dokumenterne, der kom til Danmark, dengang landene delte rigsfællesskab, skulle udstilles på det norske Nationalbibliotek.

Den udstilling kommer nordmændene dog ikke til at besøge foreløbigt. Den Arnamagnæanske Kommission – den, der træffer beslutninger om den i alt 3.000 håndskrifter store samling – på Københavns Universitet har nemlig besluttet at sige 'nej'. Blandt andet af hensyn til, at håndskrifterne grundet deres alder ikke kan tåle at blive udstillet i mere end tre måneder.

Den faktor har dog ikke spillet ind hos det Kongelige Bibliotek, som råder over fem af de 11 håndskrifter. Her har man nemlig besluttet at imødekomme ønsket fra nord.

»Flere af dokumenterne er vigtigere for norsk historie end Jyske Lov er for Danmark,« siger Aslak Myhre, som er direktør for Nationalbiblioteket i Oslo, til 'Kulturen'.

Han er selvsagt skuffet over, at Københavns Universitet ikke vil udlåne de for nordmændene vigtige håndskrifter.

Men nu får han måske hjælp fra politisk side. Til DR fortæller Enhedslistens Christian Juhl, ordfører vedrørende nordisk samarbejde, at han vil indbringe spørgsmålet for kulturministeren.