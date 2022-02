Der er blevet bandet og svovlet i landets lufthavne de seneste dage.

Her er rejselystne danskere blevet mødt af dårlige nyheder om forsinkelser, manglende bagage og regulære aflysninger af flyveture.

Alt sammen fordi lufthavnsarbejdere i SAS Ground Handling henover weekenden og mandag strejkede.

Først tirsdag påbegyndte de igen arbejdet efter pres fra Arbejdsretten, tillidsfolk, kunder og SAS' ledelse.

Men hvorfor har SAS-medarbejderne nedlagt arbejdet? Og hvad er det lige, der er gået så galt hos den nordiske gigant de seneste par år?

Det kan B.T. – gennem en aktindsigt, en intern mail og en stressundersøgelsesrapport – give et mere detaljeret indblik i.

Frustrationen fra medarbejderne i SAS Ground Handling tog voldsom fart, da coronavirussen i foråret 2020 gjorde sit hårde indtog i Danmark og resten af verden.

Da de ansatte kom tilbage efter den ufrivillige coronapause, var medarbejderskaren skåret ned, arbejdsvilkårene ringere, vagtfleksibiliteten dårlige og ledelsen hårdere.

Der var bagage så langt øjet rækker, når man ankom til Københavns Lufthavn tirsdag. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Der var bagage så langt øjet rækker, når man ankom til Københavns Lufthavn tirsdag. Foto: Presse-fotos.dk

Det er i hvert fald en del af de kritikpunkter, der fremgår af en mail, som en eller flere tillidsrepræsentanter fra SAS Ground Handling i august 2021 sendte direkte til administrerende direktør i SAS Anko van der Werff, og som B.T. er kommet i besiddelse af.

»Jeg er meget bekymret over den fremtidige udvikling, samarbejdet mellem medarbejdere og ledelsen samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hos SAS Ground Handling i København,« afsluttes den lange mail, hvor de mange kritikpunkter fra de ansatte er blevet listet op.

Det indebærer blandt andet vagter, som bliver ændret 24 timer før vagtstart. Ansatte, der først bliver fyret og herefter ansat til mindre løn. Og massevis af medarbejdere, der sygemeldes med stress.

Beskrivelsen af de stressramte medarbejdere bliver bekræftet af en gruppeundersøgelse, som Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling hos Bispebjerg Hospital foretog efter at være blevet kontaktet af lufthavnsportørernes fagforening, 3F Kastrup, og som B.T. er kommet i besiddelse af.

Her har man undersøgt en række SAS-ansatte – ifølge B.T.s oplysninger mellem 15 til 20 – og meldingen er klar:

'Samtlige medarbejdere beskriver stressymptomer relateret til arbejdet. Generelt rapporteres en høj andel af stressymptomer såsom søvnforstyrrelser, tankemylder, uro, hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær samt somatiske symptomer som svimmelhed, åndenød, kvalme, brystsmerter og tinnitus,' lyder det i undersøgelsen.

Det fremgår desuden af undersøgelsen, at SAS Ikke ønskede, at lægerne fra Bispebjerg Hospital besøgte arbejdspladsen, og den afvisning bad B.T. i januar SAS om at forholde sig til.

Hertil svarede luftfartsselskabet, at man takkede nej til et virksomhedsbesøg fra hospitalet, fordi man i forvejen har en dialog med Arbejdstilsynet, der har været forbi afdelingen flere gange.

Og det er korrekt.

Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

Faktisk viser en aktindsigt fra Arbejdstilsynet, at man ganske rigtigt har været forbi SAS Ground Handling en række gange, og at man i flere tilfælde har måttet advare luftfartsselskabet.

Alene de seneste seks måneder har Arbejdstilsynet nemlig udstedt tre påbud og tre strakspåbud, viser aktindsigten.

Blandt andet handler et par af påbuddene om en mangelfuld arbejdsmiljøundersøgelse og manglende arbejdsmiljøuddannelse hos en række af virksomhedens medarbejdere.

To af strakspåbuddene – udstedt i slutningen af januar – handler om kritisabelt fysisk arbejdsmiljø i form af lastning af en såkaldt ALF-container.

Strakspåbuddene blev udstedt, efter der ifølge afgørelsen havde været en ulykke, hvor en SAS-medarbejder fik klemt sit hoved mellem en container og en flykrop.

Det fremgår dog ikke, hvorvidt medarbejderen er kommet alvorligt til skade.

B.T. har bedt SAS kommentere bagagemedarbejdernes utilfredshed de seneste år, men luftfartsselskabet ønsker i højere grad at se fremad.

»Nu skal vi på fode igen, og det kan vi kun gennem et godt samarbejde og fælles mål :at skabe et stærkt, konkurrencedygtigt og bæredygtigt SAS på fremtidens marked,« lyder det fra luftfartsselskabets presseafdeling.

3F Kastrup, der har været modstander af de seneste dages strejke, bekræfter, at man er bekendt med de detaljer om arbejdsmiljøet hos SAS, som B.T. præsenterer, og at der behov for at »finde løsningen på et dårligt samarbejdsklima«.