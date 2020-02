Arbejdere ved Storstrømsbroen har flere gange været i fare under byggeriet.

Senest har byggeriet fået et strakspåbud, fordi en ansat arbejdede bag et 150 kilo tungt dæk, der hang i en vinkrelret krog ved siden af ham.

Det tunge dæk udgjorde derfor en stor fare for personen, skriver TV2 Øst.

I tidligere tilfælde har arbejdere været i fare for at blive spiddet af armeringsjern, blive kørt over af store byggemaskiner og styrte ned fra ni meters højde.

En medarbejder på byggeriet ved Storstrømsbroen arbejder med et tungt dæk hængende i en skrå vinkel ved siden af sig. Han er derfor i fare for at få det ned over sig. Foto: Arbejdstilsynet Vis mere En medarbejder på byggeriet ved Storstrømsbroen arbejder med et tungt dæk hængende i en skrå vinkel ved siden af sig. Han er derfor i fare for at få det ned over sig. Foto: Arbejdstilsynet

Det store milliardbyggeri har siden 2019 haft over 100 påbud fra Arbejdstilsynet. Antallet af påbud er fortsat med at stige selvom de af Vejdirektoratet er blevet sat under skærpet tilsyn.

For tre måneder siden blev beskæftigelsesministeren kaldt i samråd på grund af den dårlige arbejdssikkerhed ved byggeriet af broen, der forbinder Orehoved på Falster med Masnedø på Sjælland. Dengang havde byggeriet fået 87 påbud. De er siden blevet flere og flere.

Ifølge TV2 Øst har Storstrømsbyggeriet nu fået 103 påbud på 500 dage.

I en af sagerne førte det til et forbud mod at løfte 150 kilo tunge dæk, fordi det i en enkelt situation blev dokumenteret, at arbejderen stod i overhængende fare for at blive ramt af dækket. I et andet tilfælde stod en bygningsarbejder med en jernplade på 650 kilo svævende over sig fra en kran, hvilket han intet vidste om.

Her har en ansat arbejdet med en flere hundrede kilo tung plade svævende over sig. Foto: Arbejdstilsynet Vis mere Her har en ansat arbejdet med en flere hundrede kilo tung plade svævende over sig. Foto: Arbejdstilsynet

Tilbage i oktober, hvor byggeriet også var i medierne, var tre tilfælde af brud på arbejdsmiljøloven så alvorlige, at Arbejdstilsynet meldte dem til politiet.

Det italienske firma Storstrøm Bridge Joint Venture (SBJV) er hovedentreprenør på byggeriet af Storstrømsbroen og er ansvarlig for fire af de nye sager, hvor resten tilfalder underentreprenører. De oplyser til TV2 Øst, at det er svært at undgå påbud, fordi byggeriet er så stort og komplekst.

»Vi har haft for mange påbud i 2019, men som det også fremgår af dokumentationen af de gamle påbud, så skyldes mange af dem det rekordvåde vejr, som har givet meget vand og mudder på hele Masnedø,« siger Christian Lemvigh, kommunikationsansvarlig, SBJV.

Han påpeger også, at man tager de påbud om fare for ulykker meget alvorligt.