Flere hundrede veteraner med PTSD kan muligvis få genoptaget arbejdsskadesager efter dom i landsretten.

Vestre Landsret gav for nylig en veteran medhold i, at han skal have anerkendt PTSD - posttraumatisk stresslidelse - som en arbejdsskade.

Det skal han ifølge landsretten, selv om lidelsen først blev udviklet længe efter soldatens udsendelse.

Praksis har ellers hidtil været, at symptomer PTSD skulle være opstået senest seks måneder efter en traumatisk oplevelse i forbindelse med arbejdet.

Desuden skulle sygdommen være fuldt ud til stede inden for få år.

Men der behøver ikke være denne tidsmæssige sammenhæng, for at PTSD kan erkendes som en erhvervssygdom, har landsretten slået fast.

- Det er helt afgørende, at vi sikrer ordentlige vilkår for dem, der på vegne af Danmark rejser ud i verdens brændpunkter - eller på anden måde bliver ramt af PTSD i forbindelse med deres arbejde.

- Nu har vi en dom fra landsretten, der indeholder en ny vurdering af den tidsmæssige sammenhæng mellem det belastende arbejde, man har været udsat for, og sygdommens opståen, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) lørdag i en pressemeddelelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler arbejdsskadesager, oplyser i en pressemeddelelse, at afviste sager om PTSD nu kan genoptages.

Det kan ske, hvis årsagen til afvisning alene har været manglende tidsmæssig sammenhæng.

Desuden oplyser man, at det såkaldte Erhvervssygdomsudvalg nu igangsætter medicinsk forskning af den tidsmæssige sammenhæng og udviklingen af PTSD.

Det skal danne grund for en ny praksis for behandling af sagerne.

I Veteranalliancen - der arbejder for at forbedre veteraners forhold - er talsmand Claus Stenberg som udgangspunkt positiv over for meldingen.

- Det kan få betydning for flere hundrede veteraner med PTSD, der har fået afvist deres sager i arbejdsskadesystemet, vurderer han.

Claus Stenberg er dog uforstående over for behovet for, at der skal sættes ny medicinsk forskning i gang.

Desuden mener han, at arbejdsskadesystemet af egen drift bør gennemgå sager med afslag, frem for at soldaterne selv skal sætte det i gang.

- Min begejstring er betinget. Jeg vil godt lige se noget mere konkret, før jeg lader champagneproppen springe, siger Claus Stenberg.

/ritzau/