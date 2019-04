Det har taget overhånd med fotodokumentation af børn, lyder det fra regeringens stresspanel.

Børn skal have lov til at lege i fred, uden at der bliver taget billeder af dem.

Sådan lyder det i en af anbefalingerne fra regeringens stresspanel, der onsdag fremlægger resultatet af dets arbejde.

Fem af panelets anbefalinger er tidligere offentliggjort. Det handler blandt andet om, at man skrotter Forældreintra, så forældrene ikke får stress over ulæste beskeder fra skolen.

Desuden har panelet været ude med en opfordring om, at det offentlige kun sender e-mails til borgerne på bestemte tidspunkter.

Men skal man forebygge og reducere stress, handler det ifølge panelet også om at gøre op med den omsiggribende tendens til, at alt skal fotodokumenteres.

- Børn har ret til at lege og færdes i fred i institutioner og i det offentlige rum uden andres konstante fotodokumentation af, hvad de laver, skriver stresspanelet.

Det kan eksempelvis være personale i institutioner eller på skoler, der i den bedste mening tager billeder, som lægges på digitale platforme eller sendes til forældrene.

Men det sjæler tid fra kerneopgaverne og kan skabe unødig stress og bekymring, mener panelet.

- De mange delte fotos kan let bringe forældrene, der kigger, i en tilstand af bekymring over barnets tilstand. Ser barnet glad eller ked ud af det. Og hvorfor er barnet ikke med på flere billeder?

Forældrene skal også blive bedre til at acceptere, at de ikke altid ved, hvor barnet er.

- Børn skal ikke "trackes", selv om det kan virke fristende og "omsorgsfuldt". Børn har også ret til ikke at være overvåget af forældre gennem diverse tracking-apps, skriver stresspanelet.

Andre anbefalinger går på, at der skal skabes lovgivning om børns trivsel i institutioner.

Panelet opfordrer også til, at kommunerne bliver bedre til at samarbejde med praktiserende læger om at forebygge stress hos borgere.

Stresspanelet blev nedsat sidste sommer med det formål at komme med forslag til regeringen om, hvordan man kan begrænse stress.

Hver fjerde dansker angiver i den seneste sundhedsprofil, at de lider af et højt stressniveau.

