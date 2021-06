Fra lørdag skulle 5.000 sygeplejersker strejke, men flere af de strejkende sygeplejersker er allerede tilbage på arbejdspladsen igen. Det skyldes, at de er kaldt ind i nødberedskab, så livstruende patienter kan behandles.

Og netop det er et eksempel på, hvor slemt det står til blandt sygeplejerskerne.

Sådan lyder det fra de to sygeplejersker Marianne Priskorn og Isabel Callesen, der sammen med flere hundrede sygeplejersker er mødt op til demonstration foran Christiansborg mandag formiddag.

»Det er meget beklageligt, og det er tankevækkende, for det viser, hvor presset sundhedsvæsenet er og manglen på sygeplejersker,« siger Marianne Priskorn, der arbejder som sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital.

Marianne bliver ved med at strejke, så længe det er nødvendigt. Foto: Rasmus Egeris. Vis mere Marianne bliver ved med at strejke, så længe det er nødvendigt. Foto: Rasmus Egeris.

»Vi får bevist lige netop det, vi gerne vil bevise. Før vi overhovedet går i gang med at strejke, så kan vi ikke strejke, fordi bemandingen til daglig er så lav. Det er et eksempel på vores situation,« siger Isabel Callesen, der arbejder i ambulatoriet på Glostrup Hospital.

Det er særligt i Odense og Silkeborg, man kan mærke på strejken, at sygeplejerskerne er kaldt ind i nødberedskab. I Odense var der oprindeligt 200 sygeplejersker, der skulle have strejken, men nu er der kun 25.

I Silkeborg er man blevet helt nødt til at sløjfe strejken. For her krævede nødberedskabet flere medarbejdere, end der er ansat til daglig.

»Det er en katastrofe for vores fag. Det er bekymrende og smadderalvorligt for patientsikkerhed. Det viser, at der er mangel på sygeplejersker. Vi kan ikke ansætte dem, der er brug for, med de kompetencer, der er brug for,« siger Marianne Priskorn.

Hvad er et nødberedskab? Selvom sygeplejerskerne strejker, er der indgået aftaler om nødberedskab på de enkelte sygehuse. Det betyder, at de patienter, der enten lider af livstruende eller førlighedstruende sygdomme, får den nødvendige behandling under alle omstændigheder. Det gælder for eksempel kræftpatienter og nyrepatienter. Der er dog stadig en lang række operationer og behandlinger som ikke indgår i nødberedskabet. Det er for eksempel skulderskader og øjen-, hofte- og knæoperationer.

Og det er Isabel Callesen helt enig i:

»Det viser lige præcis, at det er derfor, vi strejker og gerne vil have mere i løn. Lige nu er situationen så forfærdelig, at vi nogle steder ikke engang kan dække nødberedskabet,« siger Isabel Callesen.

Samtidig bekymrer det Marianne Priskorn, at nogle sygeplejersker er kaldt i nødberedskab, for så bliver strejken mindre tydeligt, når ikke alle 5.000 planlagt strejkende sygeplejersker kan være med.

»Når vi bliver nødt til at undtage nogen, så er det klart, det er bekymrende. Jeg håber alligevel på, at de områder, der strejker, rammer hårdt, og at man kan mærke strejken. Det håber jeg selvfølgelig,« siger Marianne Priskorn.

Isabel var sammen med en masse andre sygeplejersker mødt op foran Christiansborg for at demonstrere mod den lave løn i sygeplejefaget. Foto: Rasmus Egeris Vis mere Isabel var sammen med en masse andre sygeplejersker mødt op foran Christiansborg for at demonstrere mod den lave løn i sygeplejefaget. Foto: Rasmus Egeris

»Jeg håber bestemt, vi kan få noget ud af strejken. Men vi er ikke særligt mange sygeplejersker, der kan strejke, netop fordi vi dækker livsnødvendige behandlinger,« siger Isabel Callesen.

Sygeplejerskerne strejker lige nu, fordi de har stemt nej til en forligsaftale, der blev præsenteret efter forhandlinger om, at sygeplejerskerne skulle have mere i løn.

Men ifølge Marianne Priskorn handler det ikke kun om sygeplejerskerne:

»Vi gør det også for patienterne, hvis de skal have et sundhedsvæsen med kvalificeret personale. Jeg håber, vi har en kæmpe opbakning fra danskerne. Det er en vigtig værdikamp,« siger Marianne Priskorn.

Hvor længe strejken varer ved er svært at spå om. Det afhænger af, om der bliver afsat flere penge til sygeplejerskerne. Marianne Priskorn har i hvert fald ikke sådan lige tænkte sig at stoppe.

»Jeg bliver ved med at strejke, så længe det overhovedet er nødvendigt. Hver eneste dag vil jeg kæmpe for det her. Nu er det nok, og nu må de gøre noget ved de her urimeligheder,« lyder det fra Marianne Priskorn.