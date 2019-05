Sent torsdag aften blev SAS og piloterne enige om en ny overenskomst, men selv om piloterne er tilbage i cockpittet, får den næsten ugelange strejke stadig konsekvenser for passagererne.

I den seneste uge har arbejdsnedlæggelsen berørt over 380.000 passagerer, og det er altså ikke helt slut endnu.

De fleste fly er på vingerne igen, men fredag er der stadig aflysninger til og fra Danmark.

Ifølge tv2.dk, som har tjekket lufthavnenes hjemmesider, er ni afgange og 18 ankomster i Københavns Lufthavn Kastrup aflyst, mens en enkelt afgang fra Aarhus Lufthavn og en afgang fra Aalborg er aflyst.

Over 380.000 passagerer blev berørt af piloterne strejke. Foto: Pedersen, Terje Vis mere Over 380.000 passagerer blev berørt af piloterne strejke. Foto: Pedersen, Terje

Der skulle ikke være aflysninger fra Billund.

SAS-piloterne nedlagde arbejdet sidste fredag, fordi de var utilfredse med ledelsens udspil til ny overenskomst for de kommende tre år.

Parterne har stået stejlt overfor hinanden, men sent torsdag aften lykkedes det dem at nå til enighed.

Efter forhandlingerne i Oslo sagde koncerndirektør i SAS Lars Sandahl Sørensen til pressen:

»Vi er først og fremmest glade for, at vi har fundet en tilfredsstillende aftale mellem SAS og pilotforeningerne, så vi nu kan komme på vingerne igen og tilbyde kunderne det, de regner med. Nemlig et rettidigt SAS.«

Ifølge formanden for Dansk Pilotforening, René Arpe, har piloterne fået lønstigninger på 3,5 procent det første år, 3 procent det andet og 4 procent tredje år.

»Først vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for, at passagererne kan komme op i flyene igen. Vi har begge (SAS og piloterne, red.) taget lidt og givet lidt. Og det har været en hård mægling,« sagde René Arpe efter forhandlingerne til TV2 News.

Pilotformanden fortæller videre, at det vigtigste krav fra piloternes side har været en øget grad af forudsigelighed i forhold til arbejdstid. Også her har man nået hinanden, fortæller Lars Sandahl Sørensen.