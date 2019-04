SAS håber stadig at undgå strejke og lammelse af flytrafikken fredag. Piloter og ledelse forhandler til sidste minut. Samtidig vokser bekymringen hos passagererne.

Skal du flyve med SAS i weekenden, er der risiko for, at du slet ikke kommer af sted.

Piloterne varsler strejke, og bliver den en realitet, kan den ramme flere tusinde passagerer fra og med natten til fredag.

Piloterne i SAS kan nemlig ikke blive enige med ledelsen om en ny overenskomst.

Derfor varslede piloternes forening, SAS Pilot Grop, i begyndelsen af april strejke fra og med fredag 26. april.

SAS Pilot Group består af piloter i både Danmark, Norge og Sverige, og det er forhandlingerne i alle tre lande, der er brudt sammen.

Formanden i Dansk Pilotforening, René Arpe, siger i pressemeddelelsen, at piloterne er utilfredse med, at SAS har valgt at fjerne en række aftaler om samarbejde, løn- og arbejdsvilkår for piloterne.

Onsdag og torsdag mødes piloternes repræsentanter med ledelsen i den norske mæglingsinstitution, Riksmekleren.

Hvis parterne ikke kan blive enige, bliver strejken en realitet natten mellem torsdag og fredag. 1500 piloter, der udgør cirka 95 procent af SAS' piloter, vil gå i strejke, og flere tusinde rejsende bliver i givet fald berørt.

I de sidste dage og timer op til deadline forsøger parterne at nå hinanden, og derfor håber og tror SAS stadig, at strejken kan undgås.

»Vi håber stadig at nå frem til en aftale med piloterne, lige som vi har indgået en aftale med alle andre personalegrupper i SAS,« siger pressechef i SAS Danmark, Mariam Skovfoged.

De seneste dage er SAS blevet bestormet af bekymrede kunder, som vil vide, hvordan de skal forholde sig, og på flyselskabets side på Facebook vrimler det med kunder, der vil vide, hvad de skal gøre.

Skulle strejken blive en realitet, bliver det ikke alle flyvninger, der bliver berørt, fordi visse samarbejdspartnere og underleverandører ikke er omfattet.

SAS estimerer, at det vil påvirke omkring 70 procent af de passagerer, der har booket gennem SAS.

Det skyldes, at de 30 procent af flyvningerne foretages af underleverandører, såsom SAS Irland, eller af andre flyselskaber i den sammenslutning, der hedder Star Alliance.

Mariam Skovfoged ønsker ikke på nuværende tidspunkt at forholde sig til, hvor omfattende strejken kan blive, men hun lægger ikke skjul på, at mange flyvninger bliver påvirket.

Derfor har SAS også allerede nu givet nervøse kunder mulighed for at ændre deres billetter.

»Vi giver vores kunder mulighed for at ombooke deres billetter uden gebyr via vores hjemmeside og via kundeservice. Vi åbnede for ombookingen i sidste uge til de kunder, som gerne vil kunne ændre deres rejse,« siger hun.

Tilbuddet om at booke om gratis gælder for passagerer på SAS-fly, der har afrejsedato fredag til og med søndag, og som har fået udstedt en billet senest tirsdag denne uge.

Biletten skal være bestilt på SAS' hjemmeside, i SAS' app eller over telefon med SAS' kundecenter. Hvis man har en flybillet, som er booket gennem en rejsearrangør, skal man tage kontakt til arrangøren, oplyser SAS.

Det er muligt at ændre sin billet til en anden SAS-afgang efter 6. maj og inden 30. september til samme destination. Man kan også vælge at flyve torsdag i stedet for i weekenden.

Ifølge piloternes danske formand handler stridens kerne blandt andet om uholdbare vagtplaner og for lav løn i forhold til andre selskaber.

Til det siger pressechef i SAS, Mariam Skovfoged:

»Vores piloter har fine vilkår og en rigtig god løn. Vi oplever stort set ikke, at vores piloter forlader os. Tværtimod: Når vi har ledige job, får vi flere tusinde ansøgninger. Det tager vi som et tegn på, at vi stadig er en attraktiv arbejdsplads.«