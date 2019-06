Der er søndag eftermiddag forsinkelser ved bagagebåndene i Københavns Lufthavn.

Selskabet Menzies Aviation, som står for båndtransporten i flere lufthavne - heriblandt Københavns Lufthavn - strejker nemlig.

»Vi har sat nogle meddelelser på skærmene i bagageområderne til de passagerne, der er ramt af strejken,« siger lufthavnens pressevagt og tilføjer:

»Der står blandt andet, at der på grund af strejken er øget pres på bagageudleveringen, og at der kan forekomme ventetid.«

Pressevagten oplyser, at de strejkende medarbejdere er ansat af et eksternt firma, og hun derfor hverken ved, hvorfor de strejker, eller hvornår de har tænkt sig at genoptage arbejdet.

Ydermere fortæller hun, at rejsende, som oplever forsinkelser, eller hvis bagage ikke når frem, skal tage fat i det flyselskab, de flyver med.

Det er nemlig flyselskaberne og ikke lufthavnen, der har ansvaret for de rejsendes bagage.

Air Arabia Maroc, British Airways, Czech Airlines, Finnair, Iberia Express, Jet Time, LEVEL, Norwegian, SmartWings, Titan Airways, Vueling og WOW er de flyselskaber, der bruger Menzies Aviation.