En strejke på Færøerne er slut. Den omfattede blandt andet havnearbejdere, lagerarbejdere og skraldemænd.

Efter næsten en måned er en strejke, der omfattede flere arbejdsgrupper på Færøerne, afblæst.

Det skriver det færøske havnearbejderforbund Havnar Arbeiðarafelag i et opslag på Facebook søndag aften.

Det var lastbilchauffører, havnearbejdere, skraldemænd, lagerarbejdere og flere andre arbejdsgrupper, der strejkede i en konflikt om løn.

Strejken begyndte 14. maj.

Parterne har forhandlet om en ny overenskomst. Forhandlingerne brød sammen fredag aften.

Det oplyste Eirikur Lindenskov, der er chefredaktør på Sosialurin, som er Færøernes største avis.

Men nu er man altså nået frem til en aftale.

Ifølge Havnar Arbeiðarafelag har det og fire andre forbund underskrevet en ny overenskomst med Færøernes Arbejdsgiverforening. Den gælder i to år.

- Da strejken begyndte, tilbød arbejdsgiverne os: 4,20 DKK (danske kroner, red.) i timen det første år og 2,76 DKK i det andet år, i alt 6,96 DKK over to år, skriver forbundet.

Det fortæller videre, at der i stedet er blevet tale om en lønstigning på 13 procent, herunder en stigning på 3,75 kroner i timen det første år og 3,50 kroner i timen det andet år.

Cirka 5000 arbejdere på Færøerne har været en del af strejken. Det svarer til omtrent ti procent af den samlede befolkning.

Foruden tomme hylder i supermarkederne har strejken medført, at børnehaver er lukket, og at folk har måttet blive hjemme fra arbejde på grund af mangel på benzin.

Manglen på brændstof på Færøerne er blandt andet gået ud over den offentlige transport.

- Efter fire ugers strejke er det tid for Færøerne at komme tilbage på sporet. De færøske arbejderes strejke har virkelig sat samfundet under pres, skriver havneforbundet på Facebook.

Strejken betød også, at den færøske lagmand, Aksel V. Johannesen, besluttede at udsætte det danske kongepars officielle besøg på ubestemt tid.

Det skyldtes, at det ikke var "hensigtsmæssigt at afholde besøg under de nuværende omstændigheder".

Det oplyste det færøske landsstyre til Ritzau 5. juni.

Kong Frederik og dronning Mary skulle have aflagt besøget fra den 12. til 14. juni som et led i en større rundrejse i Norden.

