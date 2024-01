Tusindvis – heriblandt mange danskere – kan blive voldsomt udfordret de næste fem dage.

I hvert fald hvis man skal køre i tog gennem eller på tværs af Tyskland.

Det skyldes den længste togstrejke i tysk historie, som begyndte klokken 02 natten til onsdag og slutter mandag. En strejke, som danske Asger Thaysen har bemærket.

Han driver det sønderjyske busselskab Bingo Rejser, som lørdag kører fra Østrig til Danmark. Men det var ikke helt planen.

»Den skulle egentlig være blevet i Østrig til en senere tur. Og vores chauffør skulle have taget toget hjem, men det kan han ikke.«

»Det havde vi egentlig ikke tænkt over. Så han vælger at køre den hjem igen, for at han og andre kan komme hjem igen,« siger Asger Thaysen.

Han kan godt mærke, at folks transportbekymringer tager til.

»Folk er noget bekymret. Det er de godt nok. Generelt kan jeg se det på Facebook, hvor folk spørger om hjælp, men også gennem vores kontakter.«

»Og vi vil da gerne være behjælpelige, så folk kan komme hjem.«

Dog er det ikke fordi, det er væltet ind med ekstra reservationer.

»Folk trækker den som regel til det sidste og ser, om de ikke kan komme hjem selv alligevel. Men der skal nok komme nogle,« lyder det fra Asger Thaysen.

Det er uenigheder om løn og arbejdstid, som er hele årsagen til strejken.

På den ene side står lokomotivførerne og deres fagforening, GDL. På den anden side står det statslige, tyske jernbaneselskab, Deutsche Bahn.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa har Deutsche Bahn lavet en nødkøreplan som følge af strejken. Det er altså ikke alle selskabets lokomotivførere, som har nedlagt arbejdet.

Men togdriften vil være meget begrænset i Tyskland. Du kan læse meget mere om strejken LIGE HER.