'Ingen tillidsrepræsentanter, ingen tog.'

Sådan lyder overskriften på en seddel, som tidligt mandag morgen bliver delt ud på Hovedbanegården i København i forbindelse med, at DSB-lokomotivførere har valgt at strejke, så al DSB-trafik øst for Odense er indstillet.

'Det er med stor beklagelse, at medarbejderne i DSB må meddele offentligheden, at arbejdet nedlægges mandag den 1. april 2019 i tidsrummet 04:00 til 15:00,' lyder det videre i sedlen, som er underskrevet: 'De ansatte ved DSB'.

Af sedlen fremgår det, at de ansatte har valgt at nedlægge arbejdet denne dag, da DSB fra denne dato har valgt at 'opsige samtlige tillidsvalgte'.

'Det vil få uoverskuelige konsekvenser ikke at have tillidsvalgte på arbejdspladsen, da de medarbejdervalgte tillidsrepræsentanter er vores talerør til ledelsen,' lyder det.

'Fjernelsen af tillidsvalgte betragtes derfor som endnu en manøvre fra direktionen i DSB til at gøre medarbejderne tavse,' fortsættes der.

Videre forklares det, at de tillidsvalgte i DSB varetager de ansattes interesser og giver den rette bistand, når der er brug for det - som i tilfælde af ulykker og personpåkørsler.

'De tillidsvalgte er vores støtte og sikkerhed, når vi står med følelserne i klemme. Det er DEM, vi stoler på og har tillid til,' lyder det.

Foto: Mathias Tuxen Vis mere Foto: Mathias Tuxen

Af sedlen fremgår det, at DSB nu - angiveligt - mener, at den funktion skal varetages af de ansattes nærmeste ledere i stedet for:

'Samme ledere, som vi dagen forinden har haft fraværssamtaler med, der gang på gang minder os om, at vi ikke må udtale os kritiske omkring vores arbejdsplads,' lyder det.

Forholdet mellem DSB og lokoførerne har været kørt af sporet, siden DSB i slutningen af 2017 løsrev sig fra de statslige overenskomster og meldte sig ind i Dansk Industri, skriver Ritzau.

Sidenhen har DSB opsagt en række lokalaftaler om arbejdstid.

Det er ifølge avisen.dk forhandlinger om disse aftaler, der volder kvaler og som har ført til flere arbejdsnedlæggelser blandt DSB-medarbejdere.

DSB har ønsket antallet af tillidsfolk reduceret markant, og i november gik Dansk Jernbaneforbund med til at gå fra 99 til 41 tillidsrepræsentanter.

Men fordi de øvrige aftaler om DSB-medarbejdernes fremtidige vilkår ikke er på plads, har forbundet endnu ikke villet skrive under på aftalen om færre tillidsfolk.

Aftalen skulle træde i kraft mandag.