Lange ventetider og begrænset sengeplads til nye patienter kan meget vel blive virkeligheden på de danske sygehuse.

Når sygeplejerskerne strejker fra på lørdag, kan det komme til at gå ud over tusindvis af patienter. Bare på Regionshospitalet i Silkeborg forventer man, at 1.300 planlagte operationer og undersøgelser bliver aflyst om ugen.

Det fortæller den sygeplejefaglige direktør i Hospitalsenhed Midt, Mette Fjord, til B.T.:

»Nogle patienter, der har været indstillet til operation eller forundersøgelse, får aflyst deres tider, og det beklager vi meget, men det er den måde, arbejdsmarkedet virker på, så der er ikke meget at gøre,« siger Mette Fjord.

På Aalborg Universitetshospital kan situationen dog blive noget mere alvorlig, og det skaber bekymring hos sygeplejefaglig direktør Lisbeth Kjær Lagoni.

For i modsætning til på sygehusene er der endnu ikke forhandlet en aftale om et nødberedskab for de hjemmekørende sygeplejersker i Aalborg Kommune, og det kan potentielt gå ud over hospitalet.

For det er hjemmesygeplejerskerne, der kører ud til udskrevet sygehuspatienter og for eksempel hjælper dem med at blive vasket og plejet eller få renset sår.

»Jeg er bekymret for fremtiden og alle patienterne. De patienter er ikke syge nok til at være på et hospital, men vi kan ikke sende dem hjem, hvis de ikke kan få hjælp af hjemmesygeplejersken. Det betyder, at de kommer til at tage nogle sengepladser fra andre. Men jeg håber, en nødberedskabsaftale falder på plads,« siger Lisbeth Kjær Lagoni, men understreger dog, at det ikke er de akutte patienter, der bliver taget sengepladser fra.

Skulle en sådan plan ikke falde på plads, bliver situationen kritisk for Aalborg Universitetshospital, og Lisbeth Kjær Lagoni mener ikke, at Aalborg Universitetshospital vil kunne klare det længe:

»Vi vil ikke kunne klare det i ret lang tid, hvis patienterne ikke kan komme hjem. Jeg tror ikke, vi vil kunne klare den en uge,« siger Lisbeth Kjær Lagoni.

De operationer, der bliver aflyst, kan for eksempel være skulder-, øjen-, hofte- og knæoperationer. Begge direktører understreger dog, at alle akutte og livs- eller førlighedstruede behandlinger vil blive gennemført, da der som sagt er lavet en aftale om et nødberedskab.

Det gælder for eksempel for kræftpatienter.

Men netop nødberedskabet får Mette Fjord fra Hospitalsenhed Midt til at tage det mere roligt i den kommende strejketid. Hun har tillid til processen, som hun selv beskriver det.

»Jeg er ved o.k. mod, for jeg synes, vi har fået forhandlet nogle fornuftige nødberedskaber med Dansk Sygeplejeråd, og jeg tror, vi kommer fornuftigt igennem den her strejke,« siger Mette Fjord og fortsætter:

»Jeg har tillid til, at skulle der blive behov for det, så genforhandler vi nødberedskabet, så der ikke er nogen patientgrupper, der kommer i klemme,« siger Mette Fjord.

Lisbeth Kjær Lagoni fra Aalborg Universitetshospital ser dog også en anden udfordring ved strejken. Fordi mange patienter, der nu får aflyst deres operations- eller undersøgelsestider, også fik aflyst dem i starten af coronapandemien, hvor sygehusene gik i nødberedskab som følge af de stigende indlæggelsestal i Danmark.

»De patienter, der bliver ramt, er de samme, som blev udsat i starten af corona. Så den venteliste, vi troede, vi skulle afvikle nu, den bliver forlænget,« siger Lisbeth Kjær Lagoni.

Begge direktører håber dog på, at strejken er hurtigt afviklet, så antallet af aflyste tider kan holdes på et minimum.