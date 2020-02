Der er kaotiske tilstande i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn onsdag morgen, hvor medarbejderne i security har nedlagt arbejdet.

Derfor er lufthavnens sikkerhedskontrol lige nu lukket, og ingen passagerer kan komme igennem.

Det har skabt et kæmpemæssigt køkaos foran indgangen til security, fortæller flere passagerer til B.T.

Vagtfunktionærernes Fagforening oplyser til TV2, at lufthavnsvagterne har nedlagt arbejdet.

#EB #tv2 #BT #CPH @tv2breaking lukker lufthavnen nu grundet faglig konflikt?? pic.twitter.com/iVC1fvteug — Tom Maxmølris (@tommaxm) February 5, 2020

Ulla Thygesen fra Vagtfunktionærernes Fagforening fortæller til tv-stationen, at arbejdsnedlæggelsen skyldes fyringer af 12 medarbejder på det, foreningen kalder for 'usagtligt grundlag.'

Flere passagerer fortæller til B.T., at de er strandet ved indgangen til security, hvor der er stoppet med mennesker.

Morten Dyrner er en af de mange passagerer, der blev fanget i køen på vej til security.

»Det vælter rundt med mennesker. Vi har stået her i omkring tre kvarter, og vi ved ikke, hvad der sker. Vi får ingenting at vide, så det er dybt utilfredsstillende,« fortæller han.

ER DU I LUFTHAVNEN? HAR DU ET FOTO AF KØEN. SEND DET TIL OS PÅ 1929@BT.DK ELLER PÅ VORES SIDE PÅ FACEBOOK

Efter planen skulle han have siddet i et fly til Düsseldorf på vej til et vigtigt møde, i stedet har han valgt at forlade lufthavnen.

Gaten til hans fly er nemlig lukket.

Pressechef Kenni Leth bekræfter over for B.T., at der er gang i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i security.

»Lige nu ved vi ikke, hvor længe det kommer til at tage, og hvornår medarbejderne genoptager arbejdet,« siger han og forklarer, at medarbejderne er gået til fagligt møde.

I mens sørger repræsentanter fra ledelse for at holde enkelte securityspor åbne, fortæller han.

»Men passagererne må forvente store forsinkelser,« siger pressechefen.

Det er ikke mere end nogle dage siden, Københavns Lufthavn sidst var ramt strejke, da bagagepersonalet nedlagde arbejdet.

Det betød, at tusindvis af passagerer fredag ikke kunne få deres bagage udleveret.

Opdateres...