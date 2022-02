Har du fået spoleret eller udskudt dine rejseplaner grundet strejken i Københavns Lufthavn, så har du muligvis ret til kompensation.

SAS' bagagemedarbejdere i Københavns Lufthavn har siden lørdag gennemført en overenskomststridig strejke.

Det har betydet forsinkelser og aflysninger af fly, og mandag har SAS tilkaldt forstærkning fra Norden for at klare sig igennem vinterferiens mange rejsende.

Alligevel kan de flyrejsende forvente forsinkelser på op til 40 minutter mandag.

Det kan rejse spørgsmålet om muligheden for at blive kompenseret for besværet.

Hvis man klager over forsinkelserne eller aflysningerne til SAS, eller sit rejseselskab, skal man dog forvente at rende ind i denne eller en lignende forklaring, som Lotte Hansen har været ude for gennem rejseselskabet Apollo:

'Da strejken fra Københavns Lufthavn er en ekstraordinær situation, kan Apollo eller Novair (flyselskabet, red.) ikke kompensere for flyforsinkelsen.'

Modsat denne udmelding er der stadig mulighed for at klage og måske opnå kompensation, siger Forbrugerrådet Tænk og Flyhjaelp.dk til B.T. For i virkeligheden er spørgsmålet, om en strejke kan blive kategoriseret som 'en ekstraordinær situation'.

Det er blevet afgjort forskelligt gennem tiden, men hvordan denne sag ender, tør Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent ved Forbrugerrådet Tænk, ikke spå om.

Selvom det ikke er afgjort, lyder rådet, at man skal klage over sit forløb til både SAS og Trafikstyrelsen, hvis ens flyafgang har været ramt af strejke.

»Det er helt gratis at klage til Trafikstyrelsen, men der findes ikke nogen specifik facitliste for, hvornår og hvordan du kan få kompensation, når fly er forsinket på grund af strejke. Det afhænger af, om flyselskabet har gjort, hvad det med rimelighed kunne for at forhindre forsinkelsen,« forklarer chefkonsulenten.

Hvis ens fly er mere end fem timer forsinket, skal man have tilbudt en erstatningsafgang. Man kan også vælge at få pengene tilbage.

Hvis man er 3-4 timer forsinket i forhold til at nå frem til sin destination, så skal det vurderes, om man har krav på kompensation. Her kan man potentielt få et beløb på mellem 250-600 euro – svarende til mellem 1.800 og 4.500 kroner.

»Det gælder dog ikke, når der er tale om usædvanlige omstændigheder. Det kan være jordskælv, borgerkrig, storm, som flyselskabet ikke selv er herre over – og altså i visse tilfælde strejker,« siger Vagn Jelsøe.

Hos selskabet flyhjaelp.dk, som hjælper flyrejsende, der er kommet i klemme, er direktøren lidt mere optimistisk. Han fortæller, at der er en god chance for, at de ramte flypassagerer kan få en kompensation.

»Alle flypassagerer, som er berørte af SAS Ground Handlings strejke, har ret til en kompensation på op til 4.500 kroner, hvis de er forsinkede med mere end tre timer,« siger direktør Gustav Thybo.

Det gælder også, hvis en aflyst flyafgang har givet mere end to timers forsinkelse frem mod destinationen, forklarer direktøren.

Kompensationens størrelse bliver afgjort af, hvor langt man rejser, og her lyder det, at en rejse fra eksempelvis København til Rom, vil kunne udløse 1.800 kroner, og at de 4.500 kroner bliver udbetalt, hvis man skal over Atlanten eller i hvert fald rejse mere end 3.500 kilometer væk.