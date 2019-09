SAS har klokken 18.00 fredag aflyst 28 flyafgange. Det sker som følge af en strejke i Københavns Lufthavn, hvor ansatte i SAS Ground Handling (SGH), der står for bagagehåndtering, har nedlagt arbejdet.

Det er uvist, hvor mange passagerer der er berørt.

- Det er for tidligt at sige, hvordan det vil påvirke trafikken. Vi gør alt for at hjælpe vores passager. Vores kunder skal følge med på vores hjemmeside for mere info og tjekke deres sms’er og mail, siger SAS's pressechef, Mariam Skovfoged, i en mail.

