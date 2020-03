Myndighederne er klar til at ændre strategi, så man forsøger at begrænse spredning fremfor at forhindre den.

Sundhedsstyrelsen forbereder sig på at skifte fra en strategi med fokus på inddæmning til en med fokus på afbødning.

Det oplyser Bolette Søborg, som er overlæge ved Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde onsdag.

Det betyder, at man ikke prøver at forhindre smitte internt i Danmark, men i højere grad prøver at begrænse spredningen og prioritere behandling til dem, der har mest brug for det.

Antallet af bekræftede smittede ligger på 340 og har ikke ændret sig siden onsdag morgen. Der er formentlig et større mørketal, der gemmer på flere smittede.

Der er 1231 i karantæne.

Stort set alle tilfælde kan føres tilbage til udlandet, fortæller Kåre Mølbak, overlæge på Statens Serum Institut.

- Stort set alle tilfælde kan relateres til turister, der er kommet hjem fra skiferie. Enten folk, der er kommet direkte hjem, eller nogen, der er blevet smittet af dem, siger Kåre Mølbak.

- Vi har ikke kendskab til folk, der er alvorligt syge. Selv om det (tallet, red.) ser voldsomt ud, så er det inden for forventningerne.

/ritzau/