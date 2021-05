Nu er der godt nyt til de mange borgere i Greve og omegn, der glæder sig til strandvejret kommer.

De kan nemlig nyde en helt ren strand.

Inden længe bliver stranden i kommunen ryddet for tang, alger og alt det andet snask, sådan et område kan blive fyldt op med.

»Stranden er et af kommunens største aktiver. Den bliver flittigt besøgt året rundt, men især om sommeren valfarter greveborgerne dertil for at nyde sol, sand og hav. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi gør stranden så indbydende som muligt« siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Mortan Martinsson, i en pressemeddelelse.

Der renses helt frem til 1. oktober, så stranden holdes ren hele sommeren og lidt til.

Det vil ske hver tirsdag og torsdag. Lige på nær de dage, hvor Greve Strandlaug, der står for det hele, vurderer, at det ikke er nødvendigt den pågældende dag.

Alt det indsamlede skidt bliver i første omgang lagt i depoter på stranden, hvor det skal stå og dryppe af i 24 timer.

Afdrypningen gør naturaffaldet lettere, og derfor bliver det lidt billigere at få kørt væk til den landmand, som har på sinde at bruge det som gødning på sin mark.

Greve Kommune har i alt afsat 2,2 millioner kroner til strandrensning i år.