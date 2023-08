De fleste, der har opholdt sig nær en strand, ved, at det kan være en vindomsust oplevelse.

Og dette gælder tilsyneladende også for arkitekttegnede, kunstige strande.

Sådan en har de på Aarhus Ø, men den er ikke helt så modstandsdygtig over for vinden som de strande, vi kender ude fra Vestkysten.

TV 2 Østjylland kan nemlig fortælle, at den har været lukket hele sommeren, hvor det ellers er højsæson for strandbrug.

Årsagen er, at den ene af de to landingsbroer, som forbinder stranden med fastlandet, er blevet beskadiget af vind og bølger.

»Det er ikke som at bygge på en mark. Havet er utilregneligt, hvilket er et vilkår, når man arbejder med konstruktioner dertil,« siger Steen Hestbek, chefkonsulent ved Aarhus Kommune, til TV 2 Østjylland.

Broen, som er tegnet af den verdensberømte tegnestue BIG, er planlagt til at stå færdig i uge 36. Det har taget så længe, fordi den er lavet med en speciel type træ, som det ikke har været så let at få fat i.

Udover træet har broerne også fået en ombygning med stærkere materialer, så de fremover forhåbentlig kan modstå vind og vejr.